升息尾聲 優質龍頭股債喜迎春燕

市場預期未來美國利率政策轉向「High for Longer」預期，而歷史經驗顯示，在「維持」高利率到正式降息這段期間，股市並不會率先反映經濟基本面陷入衰退疑慮，而會持續反映利率持平與企業EPS上修所帶動的行情，而債券則將受惠於利率風險降低，一改過去美國暴力升息階段的高波動，重拾固定收益避險性質。

最新美銀經理人調查顯示，高達76％經理人認為聯準會「已完成升息工作」，較前一月大增16個百分點；54％經理人看好債券2024年表現將優於各類資產。元大投信認為，對於台灣投資人，在看中債券ETF高債息吸引力之餘，也可留意若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱，長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間，可望平緩匯率影響。

股市方面，美國目前通膨呈下滑趨勢、失業率低於4％，GDP處加速成長階段，均有利風險性資產表現。根據統計，觀察1987年以來歷次在宣布停止升息前三個月進場大型股（S＆P 500）、小型股（Russell 2000）或美國公債，三個月的平均報酬分別為-0.2％、-5.9％與1.2％；若是在停止升息當月買進，三項資產的報酬率分別為9.1％、8.7％及5.4％。兩份數據顯示在可能轉為停止升息的關鍵時期，大型股的表現不會輸給小型股，以及債券的正報酬表現十分值得期待。

元大投信指出，由於美國大型龍頭企業早就為利率升高趨勢做了準備，加上2024年EPS年增率達11.2％，EPS可望再創歷史新高，因此建議，2024年資產布局持續以全球龍頭企業為主，並切勿忽視美債、投資級債在未來數年內的配置重要性。

國泰投顧認為，隨著市場押注聯準會轉向，整體而言，殖利率下行應該會在未來一年為固定收益帶來推動力。因此，展望2024年，國泰投顧看好債市三大投資機會：新興美元主權債、全球非投資等級債、結構型信貸。

PGIM Fixed Income投資組合策略師Gabriel Doz表示，全球受到地緣政治、經濟和政策不確定性加劇，債券資產的波動也出現明顯上升，不過也因為這波聯準會快速升息，扭轉了過往超過十年的超低利率環境，目前美債殖利率已恢復至歷史「正常」範圍，預料在較高的利率水準，加上堅實的信貸基本面，以及適度的利率波動之下，有利於支撐債券資產。