耶誕節前一晚平安夜，走遍世界各地發禮物的耶誕老公公，其足跡總成為網友討論話題。今年包括北美航太防衛司令部（NORAD）、Google，以及專門追蹤飛行器的Flightradar24，都有提供耶誕老公公行程；他老人家也已於24號晚間9點15分，通過台灣上空。

提供這項服務的NORAD，追蹤耶誕老公公的歷史，要從1955年說起，當年為何「不務正業」？因科羅拉多泉一家報社刊登廣告，邀請孩子們打電話給耶誕老公公，結果不小心刊出NORAD前身單位的電話，接到電話的軍官們為不讓孩子們失望，樂意配合演出。

搜尋引擎龍頭Google，同樣於自家網站推出追蹤器和相關app，供網友掌握耶誕老公公最新動態，且今年不只有追蹤器，還提供小測驗跟多種耶誕遊戲。

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