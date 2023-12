新聞提要■印度人民收入日增,愈來愈肯花錢出遊,加上該國旅遊支出普遍都留在國內,使得觀光前景極具潛力,未來將成為全球旅遊支出的第四大國。

精句選粹■Indians are spending big on travel, but most of that money isn’t leaving the country

隨著印度政府致力打造成為觀光大國,隨著該國人口消費力不斷提升,旅遊市場也不斷茁壯,尤其是印度大部分的人都只在國內旅行,龐大的商機吸引國際飯店業的目光。

研究顯示,大多數的印度人只在國內旅遊,只有極少數人赴海外觀光。根據訂房網站Booking.com和顧問公司麥肯錫(McKinsey)資料,2022年印度人進行17億次休閒旅行,但多數都沒有離開這個國家,去海外旅遊僅占大約1%。

該份於10月公布的報告顯示,到2030年時,印度觀光客一年將進行50億次休閒旅行,其中99%會發生在國內。

身為全球人口最多的國家,印度將於2030年成為全球旅遊支出的第四大國,這歸功於不斷擴張的中產階級人口,預估屆時家庭年收入可上看3.5萬美元。

觀光支出將暴增

麥肯錫指出,除此之外,印度人口相當年輕,年齡中位數只有27.6歲,這比多數的主要經濟體人口還要年輕10歲以上,預計到2030年,該國人民對商品和涵蓋休閒、旅行等服務的消費力將倍增。

該報告還提及,印度旅遊觀光支出預料增至4,100億美元,比起2019年的1,500億美元暴增逾170%。

Booking.com與麥肯錫調查指出,印度國內最熱門的前十大旅遊城市以新德里為首,第二、第三名各為邦加羅爾(Bengaluru)與孟買,其次依序為清奈(Chennai)、浦納(Pune)、海得拉巴(Hyderabad)、吉爾岡(Gurugram)、齋浦爾(Jaipur)、科欽(Kochi)、加爾各答(Kolkata)。

該份名為《2023年印度人如何旅遊》的報告訪問約2,000印度人以及4.2萬全球觀光客,受訪年齡介於18到54歲。

與上一份在2015年進行的報告相比,新德里、邦加羅爾、孟買和清奈地位不變、穩居排行榜前四強,科欽首度榜上有名。

麥肯錫駐孟買的管理合夥人卡爾拉(Kanika Kalra)指出,「印度的旅遊生態系統愈來愈成熟,而且政府推出多項計畫讓該國朝觀光重鎮發展。」

前十大最受歡迎城市普遍是人口稠密之地,但這趨勢可能出現變化。卡爾拉指出,愈來愈多印度人願意走訪二線或三線城市,尋找一些比較不熱門的景點,例如科欽就是二線城市。

國際連鎖飯店插旗

根據India Briefing資料,印度二線城市的人口大約5萬到10萬之間,三線城市人口大約2萬到5萬之間。

除了新德里、孟買這類的大都會區之外,焦特布爾(Jodhpur)、達蘭薩拉(Dharamshala)、菩提迦耶(Bodhgaya)等城市也開始吸引國際連鎖飯店的目光,有意投入印度蓬勃發展的國內旅遊業,強攻這塊市場大餅。

凱悅飯店印度和東南亞地區銷售管理總監Deepak Rao表示,有鑑於觀光客的消費力持續增強的商機,「品牌飯店目前看見二線城市的潛力」。法國連鎖飯店諾富特(Novotel)焦特布爾的飯店今年5月營運,麗笙酒店集團(Radisson Hotel Group)6月宣布在齋浦爾飯店2025年開幕。