新聞提要■印度人民收入日增，愈來愈肯花錢出遊，加上該國旅遊支出普遍都留在國內，使得觀光前景極具潛力，未來將成為全球旅遊支出的第四大國。

精句選粹■Indians are spending big on travel, but most of that money isn’t leaving the country

隨著印度政府致力打造成為觀光大國，隨著該國人口消費力不斷提升，旅遊市場也不斷茁壯，尤其是印度大部分的人都只在國內旅行，龐大的商機吸引國際飯店業的目光。

研究顯示，大多數的印度人只在國內旅遊，只有極少數人赴海外觀光。根據訂房網站Booking.com和顧問公司麥肯錫（McKinsey）資料，2022年印度人進行17億次休閒旅行，但多數都沒有離開這個國家，去海外旅遊僅占大約1％。

該份於10月公布的報告顯示，到2030年時，印度觀光客一年將進行50億次休閒旅行，其中99％會發生在國內。

身為全球人口最多的國家，印度將於2030年成為全球旅遊支出的第四大國，這歸功於不斷擴張的中產階級人口，預估屆時家庭年收入可上看3.5萬美元。

觀光支出將暴增

麥肯錫指出，除此之外，印度人口相當年輕，年齡中位數只有27.6歲，這比多數的主要經濟體人口還要年輕10歲以上，預計到2030年，該國人民對商品和涵蓋休閒、旅行等服務的消費力將倍增。

該報告還提及，印度旅遊觀光支出預料增至4,100億美元，比起2019年的1,500億美元暴增逾170％。

Booking.com與麥肯錫調查指出，印度國內最熱門的前十大旅遊城市以新德里為首，第二、第三名各為邦加羅爾（Bengaluru）與孟買，其次依序為清奈（Chennai）、浦納（Pune）、海得拉巴（Hyderabad）、吉爾岡（Gurugram）、齋浦爾（Jaipur）、科欽（Kochi）、加爾各答（Kolkata）。

該份名為《2023年印度人如何旅遊》的報告訪問約2,000印度人以及4.2萬全球觀光客，受訪年齡介於18到54歲。

與上一份在2015年進行的報告相比，新德里、邦加羅爾、孟買和清奈地位不變、穩居排行榜前四強，科欽首度榜上有名。

麥肯錫駐孟買的管理合夥人卡爾拉（Kanika Kalra）指出，「印度的旅遊生態系統愈來愈成熟，而且政府推出多項計畫讓該國朝觀光重鎮發展。」

前十大最受歡迎城市普遍是人口稠密之地，但這趨勢可能出現變化。卡爾拉指出，愈來愈多印度人願意走訪二線或三線城市，尋找一些比較不熱門的景點，例如科欽就是二線城市。

國際連鎖飯店插旗

根據India Briefing資料，印度二線城市的人口大約5萬到10萬之間，三線城市人口大約2萬到5萬之間。

除了新德里、孟買這類的大都會區之外，焦特布爾（Jodhpur）、達蘭薩拉（Dharamshala）、菩提迦耶（Bodhgaya）等城市也開始吸引國際連鎖飯店的目光，有意投入印度蓬勃發展的國內旅遊業，強攻這塊市場大餅。

凱悅飯店印度和東南亞地區銷售管理總監Deepak Rao表示，有鑑於觀光客的消費力持續增強的商機，「品牌飯店目前看見二線城市的潛力」。法國連鎖飯店諾富特（Novotel）焦特布爾的飯店今年5月營運，麗笙酒店集團（Radisson Hotel Group）6月宣布在齋浦爾飯店2025年開幕。