新聞提要■近年抗生素濫用導致細菌、病毒抗藥性增強,而全球暖化又加速細菌、病毒的繁殖與傳播,使這場無聲的疫情持續蔓延。

精句選粹■Making matters worse, research has shown that climate change is exacerbating the AMR phenomenon in several ways.

今年11月底第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)在阿拉伯聯合大公國舉行,但會議一開場各國就接到一個噩耗,那就是今年全球氣溫將再創歷史新高,較工業化之前的平均值高出攝氏1.4度。

事實上這項消息早在外界預料之中,因為今年夏天全球各地氣溫屢創新高,已經造成許多重大災害,例如加拿大及澳洲野火肆虐,而歐美各國熱浪來襲也造成許多地區停班停課。但在各國政府忙於救災之際,公衛專家呼籲各國不該忽視另一場正在快速蔓延的疫情,那就是抗生素抗藥性(AMR)。

世界衛生組織(WHO)將抗生素抗藥性比喻為一場「無聲的疫情」,因為長久以來全球忽視抗生素不當使用及濫用的問題。過去兩年來各國一心一意對抗新冠疫情,卻忽略細菌、病毒對抗生素抗藥性持續增強。

基因突變 成超級病毒

WHO估計如今抗生素抗藥性每年直接造成全球130萬人死亡,成為全球人類健康十大威脅之一,且死亡人數正在「急速上升」,未來將造成更多公共衛生問題,增加各國經濟及社會成本,讓更多人落入貧窮,尤其將衝擊低收入國家。

抗生素抗藥性來自醫學上預防及治療感染所使用的抗微生物劑,其中又以抗生素及抗病毒藥物為主。然而,這類抗微生物劑的不當使用及濫用使得細菌、病毒、黴菌及寄生蟲等微生物難以被消滅,甚至基因突變繁殖出具有抗藥性的下一代,久而久之便創造出無藥可治的超級病毒。

英國普利茅斯大學分子微生物副教授喬許(Tina Josh)表示:「氣候變遷非同小可,因為地球正面臨氣溫上升加速疾病傳播的嚴重問題,而這些傳染病有不少是由具有抗生素抗藥性的細菌引起。」她認為抗生素抗藥性之所以被稱為「無聲的疫情」,是因為鮮為人知且長期被忽略。

極端氣候 提供病毒溫床

聯合國環境計畫在今年初發表的《正視超級病毒》報告中指出,氣候變遷及其他環境問題間接助長抗生素抗藥性疫情,例如環境污染與極端天候為病毒提供了培養抗藥性的溫床,而全球暖化又加速具有抗藥性的病毒傳播。

WHO歐洲傳染病及環境衛生部門主管巴特勒(Robb Butler)估計單就歐洲而言,抗生素抗藥性疫情不僅每年造就歐盟會員國15億歐元(約16億美元)的公衛成本,還有損勞動生產力。

巴特勒認為抗生素抗藥性之所以長期被忽略,是因為抗生素向來研發成本昂貴且風險偏高,無法吸引製藥公司研發能夠避免抗藥性產生的新藥。他表示,抗生素抗藥性這個議題應受到熱烈討論。

巴特勒認為製藥公司身為營利事業自然偏好研發減重藥及其他高利潤藥品,因此各國政府更應提出獎勵計畫來鼓勵藥廠研發抗生素新藥。喬許也表示抗生素抗藥性的診斷及治療流程正面臨嚴重阻礙,呼籲各國盡速建立完整的應對程序。

瑞士羅氏藥廠執行長史奈克(Thomas Schinecker)表示:「我不認為我們從上一波疫情學到了教訓,也不認為我們已為下一波疫情做好準備。」他認為下一波疫情遲早會來,而他最擔心的問題就是抗生素抗藥性將成為下一波疫情。