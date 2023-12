新聞提要■NBA本季進行聯盟史上首屆的季中錦標賽,然而吸睛的不僅是刺激球賽,五顏六色的球場地板設計更引發球迷熱議。

精句選粹■The NBA’s strategy behind the colorful court designs was to attract attention — even if some of the reaction to the courts has been negative.

為刺激收視率,NBA今年迎來一項重大改變,就是舉辦賽季有史來首屆季中錦標賽。然而吸睛的不僅是精采球賽,更引人注目的是球場地板的創新設計、五彩繽紛的色彩,球迷意見正反不一。

從芝加哥公牛隊的鮮紅色球場到新奧爾良鵜鶘隊的紫色與霓虹綠色樣式,大膽而極具爭議性的球場地板設計,正協助NBA吸引更多觀眾參與聯盟有史以來舉辦的首屆季中錦標賽。

在過去,賽季一開始最能吸引新老球迷的目光,然而到賽季結束時的NBA季後賽,則將收視率推到最高點。不過在82場比賽的賽季中,特別是在耶誕節與新年期間,卻很難能夠吸引球迷的目光,特別是當NBA需要與NFL和大學橄欖球賽季競爭之時。因此季中錦標賽就是NBA為持續吸引球迷注意而誕生出來的新方案。

換言之,NBA季中錦標賽就是聯盟為賽季提供拉高收視率的點子。球員可在該錦標賽中爭奪現金,獲勝隊伍每名球員將可獲得50萬美元。至於球隊本身則可得到新的獎盃,被稱為NBA盃。

當然,球隊老闆看到任何收視率提高都會高興。NBA比賽的現有媒體轉播權將在2024~2025賽季後到期,這項錦標賽的誕生,可讓NBA的轉播權對潛在的網路與串流媒體競投方更具吸引力。

部分球迷吐槽:視覺污染

這項錦標賽從11月3日到12月9日舉行,並且將納入聯盟的常規賽季時間表中,而非年底季後賽。錦標賽有小組賽階段,然後是淘汰賽,在拉斯維加斯進行的半決賽和決賽也涵蓋在內。

深諳行銷的NBA為了讓季中錦標賽更有看頭,每支球隊都有獨特的球場地板設計和比賽球衣。這些新設計與NBA過去傳統的硬木地板大相逕庭。

這也看出在這些五花八門的球場地板設計背後,NBA心中最大盤算在於吸引球迷目光,即使有些人對此創意是抱持負面的反應。

不過部分球迷曾吐槽說,這些地板設計簡直就是「視覺污染」,影響觀賽經驗。

策略奏效 觀眾數攀升

根據《體育商業雜誌》報導指出,11月份的比賽在ESPN和TNT上平均觀眾達148萬人次,較去年11月的同樣星期二和星期五的比賽增加了19%。

ESPN平均觀眾達152萬,較去年11月的星期五比賽增加了20%。TNT平均觀眾達143萬,較去年11月的星期二比賽增加了16%。

除了NBA,許多職業運動聯盟為了生存,也在不斷求新求變,像是美國職業棒球大聯盟(MLB)去年為了加快比賽節奏而改變了規則。至於國家美式足球聯盟(NFL)則是在歐洲進行更多比賽並在尼克兒童頻道直播,以吸引年輕球迷。