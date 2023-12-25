公股銀行信用卡大眾運輸回饋

回饋最穩健的公股銀信用卡，仍是許多民眾日常安心刷的卡。為了推動節能減碳、綠消費，公股銀紛紛推出大眾運輸相關的優惠，除了現有的第一銀行綠活卡、合庫銀行樂活卡回饋最高9％之外，土地銀行也加入大眾運輸回饋的行列，持指定卡種搭乘除高鐵之外的各式大眾運輸，現金回饋最高15％。

公股銀主管表示，公股銀不若民營銀行行銷預算多，不過相對而言，卻也較為「穩健」，較不易在短時間內權益更動、落差太大，對公股銀行來說，信用卡的價值更著重在服務客戶，因此公股銀也盡量推出和民眾生活息息相關的「實用型」優惠。

公股銀的第一銀綠活卡、合庫銀樂活卡今年都針對台鐵、高鐵、悠遊卡或一卡通自動加值提供現金回饋。其中，第一銀綠活卡只要當月帳單新增一般消費單筆滿1,000元以上，當月帳單內的自動加值交易以及台鐵、高鐵刷卡交易，就有5％現金回饋。

合庫銀樂活卡則是針對台鐵、高鐵和悠遊卡自動加值三通路，提供加碼5％的現金回饋，每月回饋上限100元，加上國內消費與申辦電子帳單共1％回饋，以及合庫安養信託、以房養老、網路投保等回饋，最高可疊加至9％現金回饋。

土銀自12月起至明年5月31日止，新增「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15％回饋」，持極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡等JBC卡，搭乘高鐵以外的大眾運輸，包含捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車，排除定期票、行動支付，只要滿足一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單三大條件，最高有15％現金回饋，每月上限100元。這次活動回饋總額度為100萬元。