回饋最穩健的公股銀信用卡，仍是許多民眾日常安心刷的卡。為了推動節能減碳、綠消費，公股銀紛紛推出大眾運輸相關的優惠，除了現有的第一銀行綠活卡、合庫銀行樂活卡回饋最高9％之外，土地銀行也加入大眾運輸回饋的行列，持指定卡種搭乘除高鐵之外的各式大眾運輸，現金回饋最高15％。
公股銀主管表示，公股銀不若民營銀行行銷預算多，不過相對而言，卻也較為「穩健」，較不易在短時間內權益更動、落差太大，對公股銀行來說，信用卡的價值更著重在服務客戶，因此公股銀也盡量推出和民眾生活息息相關的「實用型」優惠。
公股銀的第一銀綠活卡、合庫銀樂活卡今年都針對台鐵、高鐵、悠遊卡或一卡通自動加值提供現金回饋。其中，第一銀綠活卡只要當月帳單新增一般消費單筆滿1,000元以上，當月帳單內的自動加值交易以及台鐵、高鐵刷卡交易，就有5％現金回饋。
合庫銀樂活卡則是針對台鐵、高鐵和悠遊卡自動加值三通路，提供加碼5％的現金回饋，每月回饋上限100元，加上國內消費與申辦電子帳單共1％回饋，以及合庫安養信託、以房養老、網路投保等回饋，最高可疊加至9％現金回饋。
土銀自12月起至明年5月31日止，新增「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15％回饋」，持極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡等JBC卡，搭乘高鐵以外的大眾運輸，包含捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車，排除定期票、行動支付，只要滿足一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單三大條件，最高有15％現金回饋，每月上限100元。這次活動回饋總額度為100萬元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：