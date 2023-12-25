依據美國聯準會（Fed）經濟預測，明年的通膨將進一步回落到2.5％，接近聯準會目標的2％，聯準會連三次凍升，本次政策立場明顯轉為鴿派，聯準會主席鮑爾更首度鬆口開始討論降息時間，法人表示，可望帶動2024年債券市場漲升行情。

據統計，近20年來，聯準會共有三次升降息循環，近三次暫停升息與開始降息一年後，投資等級債與非投資等級債的投資報酬各有勝負，因此，採取靈活入息策略的債券，能掌握多元輪動行情，創造「高CP值、好收益」雙贏。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，根據S&P報告，全球公司債約有78％為投資等級債，主要原因在於市場更願意借錢給信用評等佳的好企業，加上發債成本較低，使得企業主更願意發債，從債市取得資金，發行踴躍與承接意願高，使得投資等級債流動性相對較佳，形成正向循環。

靈活入息策略約有8成的部位布局在投資等級債，並會納入2成以下的非投資等級債部位，以增加整體收益表現，最適合在2024年景氣不確定的大環境下納入核心資產。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭也說，固定收益吸引力與需求升溫，投資人的既有部位建議可續抱，若是錯過前波利率高點者，可持續把握進場機會，相對看好投資等級債與非投資等級債的表現。

周曉蘭表示，投資等級債的基本面仍健康，信評展望正面、債券價格仍在歷史低點，隨貨幣緊縮尾聲，通膨下降和經濟成長具有韌性，利差適度收窄，收益率小幅下降；在利率風險壓力減緩下，建議投資人可將長線資金布局在投資等級債，兼顧收益與穩定基本面。

非投資等級債方面，周曉蘭指出，儘管2024年經濟很有可能會走弱，但基本面不差，下檔風險仍可控制，建議投資人可以將六個月以上配置角度，以累積收益為主。新興市場債市則漸有轉機，惟預期全年來看應仍有不錯報酬。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，通膨對股、債負面影響正在逆轉，展望後市低通膨和軟著陸預期將推升股票及債券資產看漲。IMF預估全球經濟增速將從2022年的3.5％放緩至2023年的3％和2024年的2.9％。全球經濟成長將在2024年放緩，有利於降息臆測與債市表現契機。

而在2024年總經情境之下，將帶來更低的利率並降低利率波動；同時，美元走弱和全球利率曲線的多頭陡峭將利好包括信用債券的利差交易。