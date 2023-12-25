市場預期美國聯準會將維持利率在高位的時間更久，美國10年期公債殖利率觸及5％水平，帶動金融條件緊縮，ESG投資等級債及非投資等級債近一個月同步走跌。由於市場對景氣疑慮升溫，風險性資產走跌，ESG Leaders股票指數近一個月亦收跌。法人指出，雖然整體金融市場維持高利率環境及對利率前景不確定，導致股債市場持續震盪，但不減ESG相關資產吸引力，投資人可逢低布局。
柏瑞投信2023年10月「洞悉ESG」報告指出，10月資金大幅流入全球ESG股票和ESG債券ETF。根據資金流向統計機構EPFR的11月統計報告，儘管市場持續波動，然而2023年ESG資產相關基金仍維持資金淨流入，尤其是ESG債券型基金。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，美國經濟出現降溫跡象，投資人樂觀預期Fed本輪升息循環或已結束，美債殖利率近期再度下行，固定收益資產的逆風有望逐漸轉弱。在經濟前景仍有疑慮的背景下，高評級債券更容易受到市場資金青睞，加上投資等級企業的整體財務體質狀況依然穩健，2024年的ESG債市表現值得期待。
另方面，根據統計，10月份ESG債券指數成分發行企業中，信評被調降家數高於被升評家數，顯示個別企業基本面差異加大。而10月份全球ESG投資級企業債指數與全球ESG非投資等級債券指數的未償金額雙雙下降，整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，在極端氣候威脅下，ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題，也將帶來無限商機。
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