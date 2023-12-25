2024美國REITs各產業獲利預估

通膨與就業數據走緩支持美國聯準會不再升息，美債殖利率將持續下降，REITs近二年評價偏低將扭轉，2024年降息前多頭將最有機會表現，上半年美國REITs指數上看1,300點。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，目前美國REITs評價回到較低的位置，折價幅度6％，本益比16.9倍，位於歷史相對較低位階，股利率達4％，評價上仍具吸引力，逢低布局時機到。

李文孝表示，2024年美國REITs各產業新供給明顯下降，租金下滑力道將減輕，整體獲利成長約4％，醫療及特殊型有最高的成長性，零售與商辦較今年成長更快。在產業操作上，看好成長較佳的養老社區、東岸住宅與商辦、全球布局的通訊、資料中心、地區購物中心。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，預期明年聯準會開始降息後，REITs評價可望好轉，2023年至12月19日，長照REITs、全美REITs及綜合債券指數，分別上漲了16.2％、6.3％、4.7％，長照REITs表現漸入佳境。

觀察2024年，長照REITs可望利多匯聚，包括高齡化議題是市場長線焦點、聯合國永續發展長期投入重點。美國高齡住房基本面升溫、入住率、租金、獲利齊攀升。升息確定見頂轉向降息預期、有利REITs收益資產表現。價值優異引發公開收購風潮、REITs併購暢旺刺激市價回升。

匯豐投信指出，全球通膨可能維持高檔較預期更長一段時間，因此對抗通膨成為投資人的重要課題。著眼基建被視為是與通膨正向連動的資產，加上基建股票的收益與景氣循環相連結較低，因此納入投資組合當中有提高報酬並分散風險的效果。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡REITs酒店類別受惠境外旅客數回升，帶動客房入住率與客單價率，預期堅韌的財務數據延續至今年第四季；工業類別由於資產項目分散與國際化程度較高，加總起來的影響程度小於資產高度集中特定國家的產業。整體看好酒店住宿及工業類相對具有吸引力。

大華資產管理（UOBAM）亞太股票投資分析部副總劉蘇芳（Low Soo Fang）指出，觀察2010年以來，美國10年期公債與星REITs的走勢，明顯發現在多數情況下，兩者有明顯的負相關。隨著美國聯準會的利率見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市可期。