擺脫升息緊箍咒，全球科技股動起來，科技主題基金11月來報酬表現佳，成跨國投資股票型的基金亮點。投信法人表示，影響科技股評價的利率政策變數淡化，加上隨終端需求復甦及AI應用發展，預估科技股仍將是2024年股市布局不可或缺的投資主題，建議可透過主題式或全球化布局標的，參與接下來的投資機會。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，過去壓抑股市評價的緊縮貨幣政策因素淡化，若進一步啟動降息，將使評價再提升，有利資金持續回流科技股。觀察目前產業逐步回補庫存，預估2024年全球股市各產業獲利將恢復正成長，其中2023年行情表現較佳的資訊科技、通訊服務等類股，因AI應用爆發開啟大型科技公司軍備競賽，帶動全球AI相關訂單增速大幅上升，機構法人預期2024年獲利預估仍達兩位數，居各產業之冠。
黃俊瑞表示，樂觀看待中長線科技產業的產值和獲利將會創新高，後續選股布局將會以產業具長期趨勢、高技術護城河為優先，持續看好能源轉型、電動車、因雲端趨勢受惠的軟體、AIoT、高速運算、自動化及車用電子等趨勢產業題材。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，2024美國消費性電子展（CES）將於2024年1月9日至12日舉行，這是全球最盛大的消費技術產業盛會，歷年的CES展會雲集了當前最優秀的消費類電子廠商和IT核心廠商，帶來了最先進的技術和產品，CD播放器、DVD光碟、Xbox遊戲器、電漿電視這些劃時代的發明都是在CES展首次發表的產品。
隨著AI題材成為兵家必爭之地，這次CES最受矚目的就屬AI PC，可望帶動AI供應鏈新一波漲勢。除了AI之外，其他像是IoT（物聯網）、智能汽車、AR／VR、機器人、運動科技、資訊安全、智慧城市，這些創新科技也都是本次CES的亮點。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國經濟韌性超預期，隨製造業復甦、家庭實質收入恢復成長，以及通膨降溫，央行對預防性降息的意願提升，支撐股市看法正向，長期看好美國科技業成長動能，而AI發展趨勢明確，預期2024年將著重在AI應用。
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