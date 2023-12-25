英國億萬富豪拉特克里夫（Jim Ratcliffe）打敗卡達皇室與對沖基金，成功收購曼聯25％股權，並打算向俱樂部投資3億美元，為這場持續一年的競購大戰劃下句點。
拉特克里夫透過其化學集團Ineos，以每股33美元的價格買下格雷澤家族（Glazer family）手中的25％曼聯股權，讓曼聯的估值約為54億美元，低於最初預期的60億美元。計入他向俱樂部投資的3億美元，交易總價值為16億美元。
根據曼聯聲明稿顯示，拉特克里夫將收購格雷澤家族擁有的25％B股，並開始對25％的上市A股提出收購要約。此外，新的投資人將獲得兩個董事會席次。
過去一年，拉特克里夫與卡達前總理的三子Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani爭奪曼聯的完全控制權。
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