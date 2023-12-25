摩根士丹利（Morgan Stanley）押注日本銀行（央行）貨幣政策轉向將帶動交易活動復甦，預期日本市場的收入將創下史上最高紀錄。

摩根士丹利MUFG證券執行長Alberto Tamura受訪指出，日銀近幾季放寬殖利率曲線控制，為固定收益市場注入活力。若是日銀捨棄2016年來實施的負利率政策，可望會刺激更多客戶活動。

Tamura表示，「這有可能是摩根士丹利MUFG證券有史以來收入最高的一年。」他所指的是明年3月止的會計年度。該公司上年度的淨收入達1,202億日圓（約8.45億美元），創下該合資事業成立以來最高紀錄。此外，國際客戶也更關注日本市場，推動了股票交易活動。

摩根士丹利與巴克萊銀行皆表示，隨著日銀貨幣政策轉向，和日相岸田文雄敦促日本民眾投資，可望掀起交易熱潮。

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