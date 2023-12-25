摩根士丹利（Morgan Stanley）押注日本銀行（央行）貨幣政策轉向將帶動交易活動復甦，預期日本市場的收入將創下史上最高紀錄。
摩根士丹利MUFG證券執行長Alberto Tamura受訪指出，日銀近幾季放寬殖利率曲線控制，為固定收益市場注入活力。若是日銀捨棄2016年來實施的負利率政策，可望會刺激更多客戶活動。
Tamura表示，「這有可能是摩根士丹利MUFG證券有史以來收入最高的一年。」他所指的是明年3月止的會計年度。該公司上年度的淨收入達1,202億日圓（約8.45億美元），創下該合資事業成立以來最高紀錄。此外，國際客戶也更關注日本市場，推動了股票交易活動。
摩根士丹利與巴克萊銀行皆表示，隨著日銀貨幣政策轉向，和日相岸田文雄敦促日本民眾投資，可望掀起交易熱潮。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：