全球最大加密貨幣比特幣今年來暴漲逾160％，一掃去年的低迷不振，產業人士看好明年比特幣將持續走高，但監管為其最大風險。
今年截至12月24日止，比特幣累計狂飆164％，12月稍早更站上44,000美元，創下去年4月來新高紀錄。加密貨幣交易所Coinbase的股價翻升逾3倍，且所有加密資產的總市值幾乎增加一倍。
投資人看多明年加密幣的理由是，加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）被定罪後，許多加密幣最大的問題大致解決。市場樂觀期待華盛頓更能接受加密幣產業，和預期美國主管機關可望在明年1月核准數檔比特幣現貨ETF。
不過加密幣產業仍面臨不少風險，包括美國主管機構可能讓數位資產公司更難重現前次產業榮景，美國證交會（SEC）依然是加密幣產業的最大威脅。
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