今年人工智慧（AI）技術突破的步伐飛快，許多人將2023年稱為人工智慧年。最新調查顯示，ChatGPT是全球最受歡迎生成式AI工具，在去年9月至今年8月間，訪問量超過140億次。

線上內容寫作公司 Writerbuddy.ai分析3,000多種AI工具發現，在去年9月至今年8月間，OpenAI的聊天機器人ChatGPT的訪問量高達146億次，成為全球最受歡迎的生成式AI工具。

由前谷歌員工創辦的新創公司Character.ai開發的聊天機器人排名第二，訪問量達38億次。AI寫作工具Quillbot名列第三，訪問量為11億次。谷歌的Bard位居第六，訪問量為2.42億次。

儘管OpenAI近期爆出負面消息，從奧特曼（Sam Altman）被董事會開除又火速復職，再到潛在有害的AI發展，但仍不影響ChatGPT的人氣。