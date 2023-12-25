新聞提要■與先進國家一樣，新加坡也面臨高齡化的問題，不過現今的年長者、也就是嬰兒潮世代更願意花錢在自己身上，促使星國企業看見龐大的商機，為年長者量身打造多元化的服務。

精句選粹■As the median population age increases, so do opportunities for Singapore businesses providing products and services for seniors.

新加坡人口正急速老化。根據該國政府2023年人口報告，65歲以上的公民約占總人口的將近五分之一，遠高於十年前的11.7％。然而，人口老化的速度不會就此停住，65歲以上公民占總人口比重會持續增加，預計到2030年時，每四人之中就有一人為年逾65歲的長者。

隨著年齡中位數不斷攀升，新加坡企業也開始思索為高齡者提供產品與服務的新商機。

從醫療保健新創公司利用人工智慧（AI）治療年長病患、到規劃退休生活型態的商品，新加坡的銀髮經濟正在蓬勃發展，許多企業皆欲搶攻這塊市場大餅。

根據2020年亞洲銀髮經濟指數報告，星國成為亞太15國中高齡人口最具潛力的市場。

Aging Asia資料，這個城市國家的銀髮經濟預估2025年將上看724億美元。

新躍社科大學（SUSS）應用老年研究部門主管陳正見（Kelvin Tan）指出，高齡人口對於支出的態度轉變，將影響長壽經濟學的需求不斷擴大。

身為老年醫學專家的陳正見說：「與新加坡建國一代（Pioneer Generation）相比，嬰兒潮世代受到較好的教育，擁有比較多的儲蓄，而且也比較瞭解如何尋找生活型態的資源。」

所謂的「建國一代」為新加坡政府提出的特有名詞，意指2023年74歲以上的人口。

亞洲養老產業聯盟（Ageing Asia）創辦人謝慧貞（Janice Chia）表示，目前60到75歲的嬰兒潮世代是接下來10年或20年銀髮經濟的主要市場。

老年保健市場 穩定擴張

她指出，「相較上一代，他們（嬰兒潮世代）已給子女們更多資源，也更願意花錢在自己身上，享受新的體驗。」

根據星國媒體引述當地花旗銀行發布的報告指出，像新加坡這類的先進經濟體，65歲以上的消費者是人口中支出成長最快的一群。

嬰兒潮世代已將自身的健康視為「第一優先」，他們傾向更晚退休，同時在老年仍維持社交。

為年長人士提供護老產品的新加坡電商平台The Golden Concepts共同創辦人龔怡清（Venessa Keng）認為，老年保健市場不斷穩定擴張，愈來愈多企業提供各式各樣的產品，在特別領域開發服務。

她提及，商品愈來愈多元化是好事，因為這會吸引高齡顧客願意試著尋到符合他們需求的商品，「我們看見愈來愈多長者為了伴侶或自己購買我們的商品」。

銀髮生活商品 推陳出新

許多企業如今都設計協助銀髮族獨立生活的產品，例如配備放大鏡的指甲刀、拉鏈輔助器、可彎曲湯匙，協助長者可以自行穿衣和用餐，其他包括助行器、拐杖等讓長者更自由行動的輔具。

一家名為GentleFoods的新創公司，專門開發透過泥狀食物製作成類似實體食材形狀，讓吞嚥辛苦的長者提高食欲。

Kosmode Health公司為糖尿病患者和銀髮族開發特別的麵條，內含高蛋白和纖維，降低澱粉含量。

新加坡健康科技公司如Jaga-Me、Homage，透過行動應用程式為老年患者和照護人員提供配對服務。

SmartPeep、SoundEye等新創業者利用科技，能夠偵測到年長者跌倒或有危險時會啟動警報器。

星國品牌業者Tetsuyu開發一款AI應用程式，讓照護提供者能藉由網路裝置觀看長者的傷口或生命跡象。Tetsuyu共同創辦人Ng Li Lian說：「我們看到我們的服務有很大的成長契機，尤其是透過居家監看和社交機器人等技術，協助長者獨立生活。」