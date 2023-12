新聞提要■與先進國家一樣,新加坡也面臨高齡化的問題,不過現今的年長者、也就是嬰兒潮世代更願意花錢在自己身上,促使星國企業看見龐大的商機,為年長者量身打造多元化的服務。

精句選粹■As the median population age increases, so do opportunities for Singapore businesses providing products and services for seniors.

新加坡人口正急速老化。根據該國政府2023年人口報告,65歲以上的公民約占總人口的將近五分之一,遠高於十年前的11.7%。然而,人口老化的速度不會就此停住,65歲以上公民占總人口比重會持續增加,預計到2030年時,每四人之中就有一人為年逾65歲的長者。

隨著年齡中位數不斷攀升,新加坡企業也開始思索為高齡者提供產品與服務的新商機。

從醫療保健新創公司利用人工智慧(AI)治療年長病患、到規劃退休生活型態的商品,新加坡的銀髮經濟正在蓬勃發展,許多企業皆欲搶攻這塊市場大餅。

根據2020年亞洲銀髮經濟指數報告,星國成為亞太15國中高齡人口最具潛力的市場。

Aging Asia資料,這個城市國家的銀髮經濟預估2025年將上看724億美元。

新躍社科大學(SUSS)應用老年研究部門主管陳正見(Kelvin Tan)指出,高齡人口對於支出的態度轉變,將影響長壽經濟學的需求不斷擴大。

身為老年醫學專家的陳正見說:「與新加坡建國一代(Pioneer Generation)相比,嬰兒潮世代受到較好的教育,擁有比較多的儲蓄,而且也比較瞭解如何尋找生活型態的資源。」

所謂的「建國一代」為新加坡政府提出的特有名詞,意指2023年74歲以上的人口。

亞洲養老產業聯盟(Ageing Asia)創辦人謝慧貞(Janice Chia)表示,目前60到75歲的嬰兒潮世代是接下來10年或20年銀髮經濟的主要市場。

老年保健市場 穩定擴張

她指出,「相較上一代,他們(嬰兒潮世代)已給子女們更多資源,也更願意花錢在自己身上,享受新的體驗。」

根據星國媒體引述當地花旗銀行發布的報告指出,像新加坡這類的先進經濟體,65歲以上的消費者是人口中支出成長最快的一群。

嬰兒潮世代已將自身的健康視為「第一優先」,他們傾向更晚退休,同時在老年仍維持社交。

為年長人士提供護老產品的新加坡電商平台The Golden Concepts共同創辦人龔怡清(Venessa Keng)認為,老年保健市場不斷穩定擴張,愈來愈多企業提供各式各樣的產品,在特別領域開發服務。

她提及,商品愈來愈多元化是好事,因為這會吸引高齡顧客願意試著尋到符合他們需求的商品,「我們看見愈來愈多長者為了伴侶或自己購買我們的商品」。

銀髮生活商品 推陳出新

許多企業如今都設計協助銀髮族獨立生活的產品,例如配備放大鏡的指甲刀、拉鏈輔助器、可彎曲湯匙,協助長者可以自行穿衣和用餐,其他包括助行器、拐杖等讓長者更自由行動的輔具。

一家名為GentleFoods的新創公司,專門開發透過泥狀食物製作成類似實體食材形狀,讓吞嚥辛苦的長者提高食欲。

Kosmode Health公司為糖尿病患者和銀髮族開發特別的麵條,內含高蛋白和纖維,降低澱粉含量。

新加坡健康科技公司如Jaga-Me、Homage,透過行動應用程式為老年患者和照護人員提供配對服務。

SmartPeep、SoundEye等新創業者利用科技,能夠偵測到年長者跌倒或有危險時會啟動警報器。

星國品牌業者Tetsuyu開發一款AI應用程式,讓照護提供者能藉由網路裝置觀看長者的傷口或生命跡象。Tetsuyu共同創辦人Ng Li Lian說:「我們看到我們的服務有很大的成長契機,尤其是透過居家監看和社交機器人等技術,協助長者獨立生活。」