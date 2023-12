新聞提要■曾被投資客熱捧的加拿大房市,因央行猛力升息抗通膨而陷入泥淖,還可能衝擊到加國總體經濟。

精句選粹■Canada’s real-estate sector, once among the hottest in the world and a key driver of the country’s economy, is seeing some cracks.

作為重要經濟引擎的加拿大房地產,是全球海外房市投資數一數二的熱區,如今好幾家大型開發商驚傳拖欠貸款,數十件公寓大樓建案被迫擱置,全是受到央行猛升息的拖累。

地產開發商、不動產經紀商及經濟學家異口同聲表示,高利率對房地產業的衝擊,恐怕會好幾年揮之不去。房市從驅動經濟成長的引擎,淪為阻礙成長的絆腳石。

經濟火車頭淪絆腳石

加國住宅市場陷入泥淖有幾個原因,最大禍首就是加拿大央行猛力升息。加國央行在16個月內,將基準隔夜利率從0.25%推升到5%,拉高各類借貸成本,房貸及開發商貸款也包括在內,一些開發案不堪利息負荷而陷入麻煩。

不像美國有長達30年的固定利率抵押貸款,加國銀行提供的房貸大多為5年期甚至更短。加國央行大力升息的關係,5年期抵押貸款利率從2022年3月的4.79%攀升到7.09%。

多倫多不動產研究機構Urbanation指出,新蓋好公寓大樓的銷量,在今年第三季來到近20年新低。Urbanation執行長希爾德布蘭(Shaun Hildebrand)表示,開發商還在等待市況好轉,40件原本預計今年動工的建案繼續擱置。

鬧區預售屋乏人問津

坐落在多倫多鬧區的85層摩天大樓,原本2022年底就該完工,如今落得被接管的命運。為高額建築成本及內鬥所苦的大樓開發商,今年稍早繳不出近10億美元貸款。照法院文件所示,開發商目前為止只灌漿到40樓,416套預售公寓還有70套乏人問津滯銷。

溫哥華是加拿大另一個房市熱區,房價高不可攀,但如今銷量下滑,比十年平均值少了30%。大溫哥華房地產局(REBGV)表示,這代表目前溫哥華房市的需求可能沒有預期強勁。

REBGV的10月房屋價格指數在三個月內跌1.2%,但與去年同期相比漲4.4%。

房地產部門是驅動加拿大經濟的重要引擎,根據經濟合作發展組織(OECD)資料,2022年加國住房投資在國內生產毛額(GDP)的占比達8.9%,比OECD的38個成員國平均值4.8%高出許多。

多倫多不動產經紀人兼分析師佛奇(Daniel Foch Foch)指出,很多公寓所有人面臨變賣權(power of sale)的壓力,即屋主一旦繳不出貸款違約,會被銀行或放貸機構強迫賣屋,因變賣權成交的房屋數量,攀至1990年代中期新高。

買方違約案例增多,是加國房市另一個隱憂。不動產律師莫里斯(Mark Morris)表示,愈來愈多人想將多年前訂下的新成屋脫手。主要是公寓建案貶值讓買家「溺水」(underwater),亦即負擔的房貸超過房價,有些買家受不了索性違約。

然而加國房價還是很高。多倫多房地產局(TRREB)指出,多倫多1月到10月平均房價113.2萬加元(82萬美元,約台幣2,700萬),與2022年攀抵的歷史高價86萬美元相去不遠。

加拿大房地產協會(CREA)指出,今年1月以來,加國房價平均漲幅超過7%,但相較去年2月的峰點仍跌了近20%。