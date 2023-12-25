新聞提要■曾被投資客熱捧的加拿大房市，因央行猛力升息抗通膨而陷入泥淖，還可能衝擊到加國總體經濟。

精句選粹■Canada’s real-estate sector, once among the hottest in the world and a key driver of the country’s economy, is seeing some cracks.

作為重要經濟引擎的加拿大房地產，是全球海外房市投資數一數二的熱區，如今好幾家大型開發商驚傳拖欠貸款，數十件公寓大樓建案被迫擱置，全是受到央行猛升息的拖累。

地產開發商、不動產經紀商及經濟學家異口同聲表示，高利率對房地產業的衝擊，恐怕會好幾年揮之不去。房市從驅動經濟成長的引擎，淪為阻礙成長的絆腳石。

經濟火車頭淪絆腳石

加國住宅市場陷入泥淖有幾個原因，最大禍首就是加拿大央行猛力升息。加國央行在16個月內，將基準隔夜利率從0.25％推升到5％，拉高各類借貸成本，房貸及開發商貸款也包括在內，一些開發案不堪利息負荷而陷入麻煩。

不像美國有長達30年的固定利率抵押貸款，加國銀行提供的房貸大多為5年期甚至更短。加國央行大力升息的關係，5年期抵押貸款利率從2022年3月的4.79％攀升到7.09％。

多倫多不動產研究機構Urbanation指出，新蓋好公寓大樓的銷量，在今年第三季來到近20年新低。Urbanation執行長希爾德布蘭（Shaun Hildebrand）表示，開發商還在等待市況好轉，40件原本預計今年動工的建案繼續擱置。

鬧區預售屋乏人問津

坐落在多倫多鬧區的85層摩天大樓，原本2022年底就該完工，如今落得被接管的命運。為高額建築成本及內鬥所苦的大樓開發商，今年稍早繳不出近10億美元貸款。照法院文件所示，開發商目前為止只灌漿到40樓，416套預售公寓還有70套乏人問津滯銷。

溫哥華是加拿大另一個房市熱區，房價高不可攀，但如今銷量下滑，比十年平均值少了30％。大溫哥華房地產局（REBGV）表示，這代表目前溫哥華房市的需求可能沒有預期強勁。

REBGV的10月房屋價格指數在三個月內跌1.2％，但與去年同期相比漲4.4％。

房地產部門是驅動加拿大經濟的重要引擎，根據經濟合作發展組織（OECD）資料，2022年加國住房投資在國內生產毛額（GDP）的占比達8.9％，比OECD的38個成員國平均值4.8％高出許多。

多倫多不動產經紀人兼分析師佛奇（Daniel Foch Foch）指出，很多公寓所有人面臨變賣權（power of sale）的壓力，即屋主一旦繳不出貸款違約，會被銀行或放貸機構強迫賣屋，因變賣權成交的房屋數量，攀至1990年代中期新高。

買方違約案例增多，是加國房市另一個隱憂。不動產律師莫里斯（Mark Morris）表示，愈來愈多人想將多年前訂下的新成屋脫手。主要是公寓建案貶值讓買家「溺水」（underwater），亦即負擔的房貸超過房價，有些買家受不了索性違約。

然而加國房價還是很高。多倫多房地產局（TRREB）指出，多倫多1月到10月平均房價113.2萬加元（82萬美元，約台幣2,700萬），與2022年攀抵的歷史高價86萬美元相去不遠。

加拿大房地產協會（CREA）指出，今年1月以來，加國房價平均漲幅超過7％，但相較去年2月的峰點仍跌了近20％。