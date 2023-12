新聞提要■墨西哥城的生活輕鬆愜意,成為美國人遠距辦公首選入住地點,但這卻為當地民眾帶來租金飆漲的困擾。

精句選粹■Americans are flocking to Mexico City where rent is cheaper and life is more laid-back.

新冠疫情爆發與遠距辦公模式崛起,促使愈來愈多美國民眾追求更好的生活品質,其中許多人選擇落腳墨西哥首都墨西哥城,原因是此處房租便宜、生活步調輕鬆。但美國人大量湧入推高租金,反而導致部分當地民眾被迫搬至房價更便宜的地方。

生活成本低、步調輕鬆

墨西哥城是北美最大城市,擁有將近2,200萬人口。World Population Review網站數據顯示,2019年~2023年該城市人口增加3%,約60萬人。

據墨西哥移民政策部門估計,2019年~2022年,申請或更新居留簽證的美國人數暴增70%,從約1.78萬人增至逾3萬人。其中許多人以觀光簽證名義進入墨西哥,該簽證允許他們在該國停留六個月,因此很難推估有多少美國人逾期居留並在墨國全職工作與生活。

48歲的阿博里薩德(Adalia Aborisade)在美國德州公立學校任教19年後,2017年決定搬到墨西哥城。她表示:「墨西哥的生活輕鬆愉快,不論用什麼東西我都不想交換。墨西哥改變了我對於工作與休閒的看法。」

儘管墨西哥犯罪率遠高於美國,但部分非裔美國人表示,他們覺得此地更安全、包容度更大。

同樣在美國擔任老師17年的布朗(Keith Brown)表示,非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的案件令他下定決心離開美國,因為他不想生活在「一個充滿仇恨與歧視的國家」。

隨著更多美國民眾入住,墨西哥許多社區如今變得更「中產階層化」,咖啡廳擠滿遠距辦公者、派對上經常可聽到有人用英語聊天。此一變化始於2020年,當時疫情爆發,墨西哥對美國遊客開放邊境,遠距工作者可自由進入墨西哥,持觀光簽證居留。

墨西哥城2022年平均年薪約2萬美元,遠低於紐約市大都會的近8萬美元,但墨西哥生活成本低上許多,且許多人更在乎生活品質。

墨西哥城的美國人過著更舒適的生活,但許多人卻認為這是犧牲當地人福祉換來的。據媒體報導,2023年4月~6月,在墨西哥城預訂一個月以上的Airbnb住宿次數較2019年同期增加30%。

租金飆漲 擠走當地居民

墨西哥租屋市場公司Inmuebles24數據顯示,過去三年來,墨西哥城最熱門社區之一La Condesa平均每月租金暴增近60%,從2020年1月的917美元升至2023年8月的1,458美元。房仲業者表示,他們生意好得不得了,「所有人都想搬來這裡。」

墨西哥國立自治大學(UNAM)針對墨西哥城居民的調查發現,55%受訪者表示支付房租或貸款出現困難,近三分之一在疫情期間換過房子,超過六成搬家者表示是因為付不起房租。

當地導遊馬丁內斯(Anais Martinez)表示:「如果把所有墨西哥人都擠走的話,這裡就不是墨西哥了。」