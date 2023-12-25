新聞提要■墨西哥城的生活輕鬆愜意，成為美國人遠距辦公首選入住地點，但這卻為當地民眾帶來租金飆漲的困擾。
精句選粹■Americans are flocking to Mexico City where rent is cheaper and life is more laid-back.
新冠疫情爆發與遠距辦公模式崛起，促使愈來愈多美國民眾追求更好的生活品質，其中許多人選擇落腳墨西哥首都墨西哥城，原因是此處房租便宜、生活步調輕鬆。但美國人大量湧入推高租金，反而導致部分當地民眾被迫搬至房價更便宜的地方。
生活成本低、步調輕鬆
墨西哥城是北美最大城市，擁有將近2,200萬人口。World Population Review網站數據顯示，2019年～2023年該城市人口增加3％，約60萬人。
據墨西哥移民政策部門估計，2019年～2022年，申請或更新居留簽證的美國人數暴增70％，從約1.78萬人增至逾3萬人。其中許多人以觀光簽證名義進入墨西哥，該簽證允許他們在該國停留六個月，因此很難推估有多少美國人逾期居留並在墨國全職工作與生活。
48歲的阿博里薩德（Adalia Aborisade）在美國德州公立學校任教19年後，2017年決定搬到墨西哥城。她表示：「墨西哥的生活輕鬆愉快，不論用什麼東西我都不想交換。墨西哥改變了我對於工作與休閒的看法。」
儘管墨西哥犯罪率遠高於美國，但部分非裔美國人表示，他們覺得此地更安全、包容度更大。
同樣在美國擔任老師17年的布朗（Keith Brown）表示，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死的案件令他下定決心離開美國，因為他不想生活在「一個充滿仇恨與歧視的國家」。
隨著更多美國民眾入住，墨西哥許多社區如今變得更「中產階層化」，咖啡廳擠滿遠距辦公者、派對上經常可聽到有人用英語聊天。此一變化始於2020年，當時疫情爆發，墨西哥對美國遊客開放邊境，遠距工作者可自由進入墨西哥，持觀光簽證居留。
墨西哥城2022年平均年薪約2萬美元，遠低於紐約市大都會的近8萬美元，但墨西哥生活成本低上許多，且許多人更在乎生活品質。
墨西哥城的美國人過著更舒適的生活，但許多人卻認為這是犧牲當地人福祉換來的。據媒體報導，2023年4月～6月，在墨西哥城預訂一個月以上的Airbnb住宿次數較2019年同期增加30％。
租金飆漲 擠走當地居民
墨西哥租屋市場公司Inmuebles24數據顯示，過去三年來，墨西哥城最熱門社區之一La Condesa平均每月租金暴增近60％，從2020年1月的917美元升至2023年8月的1,458美元。房仲業者表示，他們生意好得不得了，「所有人都想搬來這裡。」
墨西哥國立自治大學（UNAM）針對墨西哥城居民的調查發現，55％受訪者表示支付房租或貸款出現困難，近三分之一在疫情期間換過房子，超過六成搬家者表示是因為付不起房租。
當地導遊馬丁內斯（Anais Martinez）表示：「如果把所有墨西哥人都擠走的話，這裡就不是墨西哥了。」
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