臺灣碳權交易所於8月7日正式揭牌，並於12月22日完成首批碳權交易。玉山身為永續金融先行者聯盟輪值主席，主動參與首批碳權交易，購入5,000噸碳權用於自身金融產品及服務碳中和，以實際作為響應政府2050淨零轉型目標。

建立公平國際碳權交易在國際上是一重要議題，在國內透過氣候變遷因應法的實施並賦予臺灣碳權交易所為唯一官方指定碳權交易平台，提供透明安全交易機制，讓需要碳權的企業能有公平公正公開管道進行購買及抵銷，加速淨零轉型，共同推動淨零轉型的具體實踐。

玉山已宣示2050年完成淨零，透過長期推動在業務發展過程中結合淨零、減碳思維與行動，首批購入5,000噸碳權，將使用在自有大樓及零碳信用卡等金融商品服務的碳抵換，打造零碳金融圈。

在營運環境減碳上，自2017年起已導入ISO 14064溫室氣體盤查，針對重點排碳標的加強管理，導入綠建築理念，更結合再生能源發展，逐步於行舍屋頂建置太陽能發電設備並導入綠色電力，降低建築耗能、提升能源使用效率並同時降低碳排放。在信用卡面向，自2019年起即針對每年新發行的信用卡進行碳中和，預計2025年可將玉山銀行市面流通卡全數轉換為零碳信用卡。此外，今年取得ATM交易碳足跡認證，盤查從原料、服務到廢棄等產品生命週期碳排放，讓顧客每筆交易都是碳中和的綠色交易。

玉山金控總經理陳茂欽表示，樂見臺灣碳權交易進入下一個新的里程碑，市場機制是邁向淨零非常重要的環節。面對氣候變遷所帶來的巨大挑戰，玉山也將持續努力，透過資金引導加速產業淨零轉型並發揮金融影響力，將轉型的挑戰化為機會，攜手志同道合的顧客與合作夥伴，共同打造美好的淨零家園。