臺灣碳權交易所（下稱碳交所）於12月22日上午舉行國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，兆豐金控由總經理蕭玉美代表出席，成為首批國際碳權買家，全力支持政府邁向碳有價化時代。
兆豐銀行自2020年起已透過碳權購入，將每一張信用卡升級為「零碳信用卡」，並取得「ISO 14067碳足跡認證」和「ISO 14046水足跡認證」，亦取得環保署「碳足跡標籤」認證，截至2022年底已累積發出超過54.6萬張，約抵銷533公噸二氧化碳排放。
碳交所作為我國官方唯一指定碳權交易機構，於2023年8月正式揭牌，兆豐金控率先認購國外碳權，積極落實展現2050年淨零碳排之決心。
蕭玉美表示，因應全球氣候變遷，兆豐集團由內而外積極落實低碳轉型。在營運方面，兆豐金控於2023年承諾科學基礎減碳目標（SBT）、宣示2040年全面退出燃煤電廠投融資，國內外全據點亦已通過ISO 14064溫室氣體盤查第三方查證，國內自有據點亦取得ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統雙認證，並積極擴大再生能源使用比例。
面對國際永續趨勢，兆豐集團將運用碳核算金融聯盟（PCAF）方法學盤查範疇三投融資碳排放，偕同子公司訂定投融資減碳行動策略，藉由客戶議合發揮綠色金融綜效。
兆豐金控以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，2023年再度蟬聯DJSI世界指數及新興市場指數外，更獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，擔任「金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人。未來將持續扮演政府、產業與同業間之溝通橋梁，以實際行動為國家淨零轉型增添助力。
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