銀行今年獲利向好，包括上海、京城、兆豐銀行最新公布的獲利表現都頗為亮眼，上海銀第三季財報的自結稅後純益年成長達13.03％、兆豐銀年成長98％，而京城銀雖呈現衰退，但行員貢獻度逆勢上行。國銀普遍樂觀看待2024年，預期獲利不輸2023年。

金管會統計，國銀第三季稅前盈餘達3,813.5億元，創同期新高，年增幅近3成，主要就靠換匯交易（SWAP）大賺，以及升息讓放款淨利差增加，推升獲利動能。

被稱為「國銀模範生」的上海商銀，前三季財報稅後純益146.82億元，較去年同期成長13.03％，每股稅後盈餘（EPS）3.03元，也優於去年同期2.91元，整體營運表現可圈可點。

不過，上海銀對未來保守看待，認為美歐經濟體高利率將維持一段時間，而先前全球利率上升對房地產和金融市場的影響日益明顯，各國央行的貨幣政策調整及其對經濟發展的影響，將成為2024年全球經濟成長的主要風險之一。

兆豐銀行前三季自結稅後純益270.3億元，EPS突破2元來到2.05元，居公股金控第一，主要就因為今年SWAP操作大發利市，前三季光是SWAP收益就較去年同期增加99.76億。此外，由於股市明顯回升，前三季股價及基金操作也比去年同期增24.29億。

至於京城銀行前三季稅後純益11億元，EPS為0.98元，較去年同期衰退，主要是因為強勢美元一枝獨秀，各項商品震盪加劇，美債殖利率顯著上揚下，同步帶動台債利率走勢，金融市場的承壓使京城銀金融資產評價為負數，為9月虧損主因。