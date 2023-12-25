「房屋稅條例」修正草案、也就是「囤房稅2.0」三讀通過，將再度衝擊到房市，公股銀指出，其修正重點旨在活化房屋利用，由於公股銀行房貸客群以自用住宅為主，評估「囤房稅2.0」對公股銀的房貸案量及金額影響不大，不過土建融新承作可能趨緩。

公股銀指出，「房屋稅條例」修正草案將非自住住家稅率大幅拉高，主要影響囤房大戶及有大量餘屋的建商。不過，以公股銀行來說，首重自住型房貸業務拓展，因此評估囤房稅2.0將不影響首購族群等具實質需求的貸款案件。房貸客戶方面，也以首購為主，依新撥貸購屋貸款分析，2023年1至11月首購撥款比重約占7成，本次措施對公股銀行房貸業務影響應相對有限。

公股銀進一步強調，除了以自住客為主，公股針對大量購屋囤房的投資客，亦辦理各項辨識及風險控管措施。

在土建融授信業務上，公股銀認為，本次修法主要是為了促使建商釋出餘屋，除訂定兩年合理銷售期間外，並調高原先適用的稅率，未來於兩年內的餘屋將適用2到3.6％的稅率，逾兩年的餘屋則依超過的年限不同，適用2到4.8％稅率，將致持有大量餘屋的建商受到衝擊。

公股銀分析，這些建商為避免銷售期拉長、導致新成屋課以高稅率，可能影響到其推案規劃，由「先建後售」調整為「預售」的銷售模式，推估在政府政策影響下，土地融資新承作量或將趨緩。

其他方面，在中央銀行選擇性信用管制一定期間內動工的政策仍維持狀況下，建築融資案量應不致有顯著影響；至於都更及危老案方面，由於涉及土地整合進度、實施者等多項因素影響，尚難以評估對該類案件量的影響。

面對多重打炒房措施，公股銀指出，將配合政府居住正義政策，在房貸業務行銷策略上，仍著重自住型首購優質客群的拓展。