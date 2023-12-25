兔年房市冷清，建商布局從年初放緩、未見回溫。據公股銀行統計，今年至11月，大額土建融新承作案量持續衰退，幅度高至雙位數，不過，唯獨都更、危老案仍穩定。公股銀預期，隨著政府推動健全房市相關措施，金龍年房市可望趨於穩定。
據土銀統計，今年1到11月大額土建融案量較去年同期年減16.72％，比前三季年減13.53％還要再擴大。金額方面，土銀強調，土建融是該行核心業務，因受政府相關部會陸續實施健全房市措施，及金管會控管本行建築業放款影響，且房市政策面仍存在不確定性，為降低不動產授信風險，慎選優質案件承作，整體建築業授信餘額與去年相較持平。
兆豐銀今年截至11月底土建融餘額比去年同期成長了10.67％，但在土建融新增案量方面，卻年減率9.26％，今年前11月新增98件，去年同期則新增108件。
合庫銀今年前11月整體土建融新增金額約新台幣356億元，也比較去年同期減少約7％。
雖然整體土建融表現沒有去年好，不過在政策方向鼓勵的都更及危老案方面，仍有穩定案量。以土銀來說，一直到今年11月底止，都更新貸款累計承作件數近180件，授信額度逾1,800億元，存續中的都更融資案件近60件，授信額度已逾750億元；危老案則累計已核定超過180件以上，授信額度超過550餘億元，目前存續中危老案件近120件，授信額度逾400餘億元，業務成長量能皆穩定成長。
合庫銀統計，今年前11月都更案較去年新增核准4件、金額約136億元；危老案較去年新增核准23件、金額約116億元。兆豐銀截至今年11月底都更建案融資餘額與2022年底相較成長23.95％，危老案則成長16.21％，比整體土建融的成長幅度高出許多。
公股銀分析，第四季到明年初，建商面對缺工等，營建成本掌控難度高，及央行並未確定結束升息循環、打炒房措施上路等壓力，加上房市盤整，買方觀望態度，成交量能下滑，致建商仍會趨於保守。公股銀認為，明年房市隨央行等持續推動健全房市相關措施，抑制投機炒作氣氛，有助穩健發展。
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