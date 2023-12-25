近兩月中國沿海散貨運價指數(CBFI)走勢

紅海航道風險升溫、運價激增的背景下，上海國際能源交易中心為了防控風險、替市場投機情緒降溫，從12月25日起升級調控手段，將集運指數（歐線）部分期貨的交易手續費上調為成交金額的萬分之6，日內平倉交易手續費上調為萬分之12，以防堵市場炒作風氣。

大陸集運指數（歐線）期貨今年8月18日才上市，但近期遇到紅海事件影響，市場波動、風險大幅增加。以12月22日來說，主力期貨EC2404合約飆漲14.99％。當日盤後，該中心宣布加碼調控措施，將從12月25日起，上調EC2404等五個期貨的合約交易手續費。同時，將EC2404合約日內最大開倉數量減少至200手，其餘合約為500手。

中國證券報24日報導，上海國際能源交易中心負責人表示，此次採取的措施，是根據市場運行情況做出的防範交易風險、降低市場熱度、促進產品長期健康發展的必要舉措。

據悉，針對在集運指數（歐線）期貨帳戶日內開倉交易量超限交易者，上海國際能源交易中心已公布19次採取限制開倉監管措施公告，並約談上述帳戶客戶。

新湖期貨研究所副所長、宏觀金融研發總監李明玉表示，調整保證金率、漲跌停板幅度和手續費是常規調控工具。提高保證金可增加交易者持倉成本，調高漲跌停板幅度有利市場自發調價，上調當日平倉手續費標準則是為增加交易者交易成本，此舉旨在明確降低市場熱度。

中糧期貨航運研究員塔林夫表示，從目前的保證金、手續費及持倉限額來看，要求都遠高於上市初期，交易者的交易成本、持倉成本都將大幅增加。他指出，紅海事件是否持續對運力運價產生影響，仍有極大不確定性。

根據上海航運交易所最新數據，12月22日大陸沿海（散貨）綜合運價指數報收1,187.71點，較上周上漲2.2％。儘管漲幅相較前一周的6.5％略有下降，但整體運價指數仍顯著上揚。

現貨市場上，A股北方國際集裝箱運價指數（TCI）天津－歐洲基本港，由12月15日的每TEU（20呎標準櫃）941美元，12月21日已上漲至1,280美元，六天漲幅超過36％。