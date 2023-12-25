印度執法局（ED）近日再以「反洗錢調查」為由，拘捕大陸品牌手機大廠vivo多名印度公司高管，其中包括vivo印度公司臨時CEO和CFO，被捕人員將在26日出庭受審。對此，vivo發言人表示「深感震驚」，強調將利用一切法律手段應對這些指控。

第一財經24日報導，市場傳出，印度執法單位依據「防止洗錢法」（PMLA）的規定，在23日逮捕vivo印度的臨時首席執行官、首席財務官和公司顧問等三人並拘留。vivo發言人表示，印度政府最近的拘捕行動對整個行業帶來不確定性。另一位vivo印度的管理人員表示，目前該公司在印度的主要策略為「穩住市場」，暫時沒有擴產計畫。

2022年7月，印度政府就以洗錢嫌疑為由，突擊搜查vivo及相關企業在印度的辦公地點，查封vivo印度公司及關聯公司46.5億盧比（約5,900萬美元）的銀行現金等金融資產。

據統計，從2021年年初開始，包括華為、小米在內的多家大陸廠商都遭到印度政府部門的調查，同時以各種理由凍結、扣押上述公司在印度帳戶的資金。中印越電子協會（CMA）祕書長楊述成表示，針對陸企的不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛，還會追溯上下游以及關聯公司。

公開資料顯示，vivo在2014年正式進入印度市場，2015年於當地建廠。截至2021年，vivo在印度開設650個以上的服務中心，其印度工廠手機產能每年達6,000萬支。

調研機構Canalys報告顯示，2023年第二季印度手機市場前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四個陸資品牌合計市占率55％，呈下降趨勢。