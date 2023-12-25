近期嚴寒天氣席捲大陸，河南省包括平頂山市、焦作市、濮陽市21日起卻陸續公告部分單位將暫停供暖，以優先保障一般民眾，平頂山跟焦作更把事業單位列入暫停供暖名單。由於近年大陸冬季常傳出限暖限電，此次措施令市場憂心，後續會否將出現能源、甚至限電問題。

綜合外媒24日報導，12月中旬以來，河南多地進入入冬以來的最冷時段。天氣預報顯示，24日上述三個城市的氣溫將降至零度以下。河南省氣象部門23日表示，周末河南部分地區氣溫將降至攝氏-15度。

21日晚間，平頂山市開出限制供暖第一槍，指為充分保障嚴寒天氣條件下居民供暖工作，把有限的供暖資源優先保障群眾，決定除公安、應急、醫院、學校、幼兒園等部門及單位外，全市市級黨政機關、事業單位等自22日下午17時30分起至25日凌晨1時，暫停暖氣。

平頂山熱力集團工作人員表示，平頂山最大的熱源廠魯陽電廠，原計畫在今年採暖季接入供暖，但因為管道併網時出現一些小問題，目前魯陽電廠的熱源還沒有用上，預計到明年元旦前後能夠解決。

濮陽市22日發公告指出，近期遭遇多年未遇低溫寒潮天氣，集中供熱工作面臨巨大的挑戰。為保障市民溫暖過冬，將有限的暖氣資源用於優先保障醫院、學校、居民小區，決定自22日18時起，市區黨政機關、行政事業單位將暫停暖氣。

同日焦作市宣布，受極寒天氣影響，22日焦作三家熱源企業之一的萬方鋁業供熱鍋爐突發故障，造成部分供熱區域熱源供應嚴重不足，目前萬方公司正全力搶修。為了最大限度保障該區域民眾供暖，全市所有黨政機關，除醫院、養老院、兒童福利院等民生單位外的企事業單位，全部暫停供暖服務。

更早前，鄭州熱力集團工作人員18日表示，本次寒潮天氣持續時間比較長，寒潮強度也比較大，鄭州的供熱系統已經處於極限運行狀態。