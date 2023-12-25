近期嚴寒天氣席捲大陸，河南省包括平頂山市、焦作市、濮陽市21日起卻陸續公告部分單位將暫停供暖，以優先保障一般民眾，平頂山跟焦作更把事業單位列入暫停供暖名單。由於近年大陸冬季常傳出限暖限電，此次措施令市場憂心，後續會否將出現能源、甚至限電問題。
綜合外媒24日報導，12月中旬以來，河南多地進入入冬以來的最冷時段。天氣預報顯示，24日上述三個城市的氣溫將降至零度以下。河南省氣象部門23日表示，周末河南部分地區氣溫將降至攝氏-15度。
21日晚間，平頂山市開出限制供暖第一槍，指為充分保障嚴寒天氣條件下居民供暖工作，把有限的供暖資源優先保障群眾，決定除公安、應急、醫院、學校、幼兒園等部門及單位外，全市市級黨政機關、事業單位等自22日下午17時30分起至25日凌晨1時，暫停暖氣。
平頂山熱力集團工作人員表示，平頂山最大的熱源廠魯陽電廠，原計畫在今年採暖季接入供暖，但因為管道併網時出現一些小問題，目前魯陽電廠的熱源還沒有用上，預計到明年元旦前後能夠解決。
濮陽市22日發公告指出，近期遭遇多年未遇低溫寒潮天氣，集中供熱工作面臨巨大的挑戰。為保障市民溫暖過冬，將有限的暖氣資源用於優先保障醫院、學校、居民小區，決定自22日18時起，市區黨政機關、行政事業單位將暫停暖氣。
同日焦作市宣布，受極寒天氣影響，22日焦作三家熱源企業之一的萬方鋁業供熱鍋爐突發故障，造成部分供熱區域熱源供應嚴重不足，目前萬方公司正全力搶修。為了最大限度保障該區域民眾供暖，全市所有黨政機關，除醫院、養老院、兒童福利院等民生單位外的企事業單位，全部暫停供暖服務。
更早前，鄭州熱力集團工作人員18日表示，本次寒潮天氣持續時間比較長，寒潮強度也比較大，鄭州的供熱系統已經處於極限運行狀態。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：