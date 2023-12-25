美光與福建晉華纏訟事件簿

作為中美科技戰指標案例之一，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）先前努力修復與中國的關係。美光24日宣布與中國政府支持的競爭對手福建晉華集成電路，已就智財權盜竊訴訟案達成全球和解協定。

美光發言人在電郵中稱，「兩家公司將在全球各自撤回對對方的告訴，結束雙方之間的所有訴訟」，但並未說明更多資訊與細節。

業界人士則認為，雙方和解後，預料不致對走揚的記憶體價格產生衝擊。

綜合外媒24日報導，科技戰背景下，美國多管齊下阻止中國獲得最先進的半導體和晶片製造技術，而美光的角色，被中方認定是美方打擊中國存儲產業的推手之一。

今年3月，中國網信辦對美光產品實施網路安全審查，5月更以網路安全疑慮為由禁止「關鍵基礎設施」的中國營運商採用美光的晶片。

美光表示，中方禁令讓其與中國客戶相關的銷售，約有一半受到影響。美光全球營收約有四分之一來自中國與香港。

此後為安撫北京，美光6月宣布對中國加大投資，計畫在未來幾年中對其位於中國西安的封裝測試廠投資逾人民幣43億元。美光決定收購力成半導體（西安）的封裝設備，計畫在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備。

美光CEO梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）更在7月、11月訪中，中國商務部長王文濤11月曾表示，歡迎美光繼續扎根並深耕中國市場，並在遵守中國法律法規前提下實現更好發展。

報導稱，美光與福建晉華的訴訟緣起2016年，當時台灣聯電與福建晉華簽署技術合作協定，協助晉華開發32奈米DRAM相關製程技術。之後美光的三名高階主管轉任聯電，引發商業間諜案疑雲。2017年，美光指控聯電盜取商業祕密，並與福建晉華合作分享這些內容。當時川普政府將晉華列入實體名單，不准美國零組件業者向其供貨。

2021年，聯電與美光宣布和解，聯電在與美國檢察官達成的協議中認罪，檢方同意放棄經濟間諜和共謀的重罪指控，但美國司法部卻未解決福建晉華案。事隔兩年，中美關係自11月中旬「習拜會」後有緩和跡象，美光與福建晉華終於達成和解。