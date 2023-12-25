日本東京電力公司日前表示，2024年2月將在福島核電廠進行第四輪核污水排放，會省略掉在排放前確認放射性物質氚濃度的一些步驟。日本在今年8月首度把核污水排放大海的舉動，引來近鄰中國、韓國的不滿和疑慮。

自8月以來東電已進行三輪排放，每次都會先把1噸待排放的核污水，以1,200噸海水來稀釋，然後注入一個大水槽來檢測其氚濃度，只有確認數值低於國際規定的排放標準後，才會把核污水排出。

東電表示，其明年2月下旬進行的第四輪核污水排放，估計耗時約17天。但這次排放會簡化檢測程序，跟之前的三輪排放方式有所不同。雖然其仍然是每1噸待排放的核污水，以1,200噸海水來稀釋，但卻是在管道內檢測流動中的核污水實際氚濃度，符合規定後就排放出大海，而不會再像之前那樣，先注入大水槽來檢測氚濃度。

東電強調，第四輸排放期間，工作人員將每天測定一次來確保安全性，檢測結果會於隔天公布。

按照東電的解釋，之前三次的舊方式排放都根據程序來稀釋，而計算值和檢測值之間沒有顯著差異。由於核污水的放射性物質濃度均符合排放標準，因此不再打算每次都注入大水槽來確認濃度。

儘管如此，東電強調，由於排放核污水計畫仍然受到國內外高度關注，因此其往後的每一年，都會保留一次採用舊方式來排放核污水以確認安全性。

報導稱，中國是對日本排放核污水反應最激烈的國家，之前曾強調日本要耗時長達30年的時間才能完全排放其核污水，期間會潛在著巨大風險，因此不斷要求日方應該建立各方實質參與，以及長期有效的國際監督的排放安排。