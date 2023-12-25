美國超級高鐵新創公司Hyperloop One驚傳倒閉，知情人士透露，其已解雇大部分員工，並出售包括測試軌道和機器等剩餘資產，洛杉磯辦事處也關閉，負責資產出售的剩餘員工已被告知所有工作將在12月31日結束。

Hyperloop One自2014年成立以來，已籌集逾4.5億美元資金，目前主要股東為杜拜環球港務集團（DP World），在結束營運後其智慧財產將轉給DP World。

雖然真空高鐵（hyperloop）以真空管方式讓列車高速運行的概念早在上世紀初已經出現，但大約十年前特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）再次提出超級高鐵概念後，再次受市場高度重視。

後來投入相關概念的許多公司均以hyperloop命名，句括Hyperloop One，但這些公司均與馬斯克無關。馬斯克透過其挖隧道公司The Boring Co.以相同技術鑽研真空高鐵的方法。

Hyperloop One在2014年成立，其提出在真空管隧道內，採取磁浮列車技術以時速1,127公里的高速前進的構想，要研發以真空高鐵運送乘客和貨物。

這成功吸引外界與投資人的注意，連維珍航空老闆布蘭森（Richard Branson）都在2017年投資該公司，並改名為Virgin Hyperloop One。

Hyperloop One曾經透過500米長的測試軌道，得到時速172公里的最高測試速度。目標以較低成本來仿效飛機的速度，曾在2020年首度載人成功。

但由於技術上遇到許多困難，包括列車難以轉彎而必須筆直往前，使開挖隧道的成本與難度均大幅提高。

即使技術上可行，但被批評在財務上不切實際，加上公司內部人事問題不斷，令其經營舉步維艱。

對其經營造成沉重一擊的，則是公司去年以安全風險為由而改變發展策略，未來將專注於運載貨物而非載客，並宣布裁員逾100人。此舉惹毛布蘭森而撤出投資，並讓維珍抽離公司名字，讓其改回原名Hyperloop One。隨著技術始終沒有進展和財務無法維持下去，公司最終走向倒閉命運。