韓國官方數據顯示，受惠於晶片與汽車出口增長，今年12月前20天出口額年增13％，顯示出口成長動能持續到年底，增添市場對於2024年經濟前景的樂觀情緒。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）預估，隨著全球與亞洲貿易逐步復甦，韓國2024年出口可望年增近10％。

KOTRA報告顯示，韓國今年出口年減7％至6,300億美元，但2024年可望成長10％。其中，晶片、無線通訊設備與韓妝等出口2024年成長率可望超過10％。

報告指出，明年資訊科技產業景氣可望回春，推高半導體與數據中心需求，進而拉抬晶片銷售。此外，中國出口與韓國材料出口表現高度相關，中國出口環境改善將提振韓國出口成長幅度。

該報告預估，韓國對大中華與東協地區的出口可望恢復成長，對北美與歐盟的出口預料維持小幅增長。

韓國關稅廳發布的初步統計數據顯示，韓國今年12月1日～20日出口額較去年同期增加13％至378.2億美元。其中晶片出口暴增19.2％至66.6億美元，汽車出口增加27.7％至37.5億美元。

若以出口國家來看，12月前20天，韓國對美國的出口年增30.2％至76.2億美元，對主要貿易夥伴中國的出口則略微下滑0.4％至71.8億美元，對歐元區年跌16.8％至33.7億美元。晶片占整體出口的比重攀升0.9個百分點至17.6％。

韓國11月出口年增7.8％至558億美元，此為連續第二個月增長，揮別先前一年多的低迷狀況。韓國政府預期該國主要經濟成長引擎出口將觸底並逐步反彈，同時承諾將全力支持出口商。韓國12月同期進口額則年減9.2％至362.6億美元，這使得該國貿易順差達到16億美元。