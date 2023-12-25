韓國官方數據顯示，受惠於晶片與汽車出口增長，今年12月前20天出口額年增13％，顯示出口成長動能持續到年底，增添市場對於2024年經濟前景的樂觀情緒。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）預估，隨著全球與亞洲貿易逐步復甦，韓國2024年出口可望年增近10％。
KOTRA報告顯示，韓國今年出口年減7％至6,300億美元，但2024年可望成長10％。其中，晶片、無線通訊設備與韓妝等出口2024年成長率可望超過10％。
報告指出，明年資訊科技產業景氣可望回春，推高半導體與數據中心需求，進而拉抬晶片銷售。此外，中國出口與韓國材料出口表現高度相關，中國出口環境改善將提振韓國出口成長幅度。
該報告預估，韓國對大中華與東協地區的出口可望恢復成長，對北美與歐盟的出口預料維持小幅增長。
韓國關稅廳發布的初步統計數據顯示，韓國今年12月1日～20日出口額較去年同期增加13％至378.2億美元。其中晶片出口暴增19.2％至66.6億美元，汽車出口增加27.7％至37.5億美元。
若以出口國家來看，12月前20天，韓國對美國的出口年增30.2％至76.2億美元，對主要貿易夥伴中國的出口則略微下滑0.4％至71.8億美元，對歐元區年跌16.8％至33.7億美元。晶片占整體出口的比重攀升0.9個百分點至17.6％。
韓國11月出口年增7.8％至558億美元，此為連續第二個月增長，揮別先前一年多的低迷狀況。韓國政府預期該國主要經濟成長引擎出口將觸底並逐步反彈，同時承諾將全力支持出口商。韓國12月同期進口額則年減9.2％至362.6億美元，這使得該國貿易順差達到16億美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：