作為中國「一帶一路」沿線重要投資項目，印尼由中資支撐的蘇拉威西島（Sulawesi）鎳加工業近年工安意外頻傳，且事態日趨嚴重。繼江蘇德龍鎳業投資的印尼巨盾鎳業（GNI）今年9月發生廠房爆炸事件後，全球最大不鏽鋼生產企業、中國青山集團投資的鎳熔爐也傳出爆炸消息，且造成至少13死38傷。
印尼媒體報導，位於蘇拉威西島中部的莫羅瓦利工業園區（IMIP）當地時間24日清晨發生工安意外，園區內的鎳熔爐在例行維修時發生爆炸。IMIP發言人表示：「爆炸起因可能是爐底殘留一些引發爆炸的液體。」他表示，維修過程中使用很多氧氣瓶來進行焊接和切割熔爐零件，導致第一次爆炸後又引發幾次爆炸的連鎖效應。
IMIP聲明指出，本次意外死亡人數有8人是印尼人，另有5人是中國人，火勢最終在當日上午9點左右撲滅。
IMIP園區是由中國青山集團及印尼八星集團（Bintang Delapan Group）所擁有，為蘇拉威西島的主要鎳加工園區之一。八星集團專門生產不鏽鋼及碳鋼，這次意外發生地點是青山集團子公司印尼青山不鏽鋼有限公司（ITSS）在園區內的鎳熔爐。
報導指出，印尼是全球最大鎳生產國，在近年電動車市場起飛後成為各國覬覦目標。印尼政府自2014年下令禁止鎳礦石出口後，更吸引中國大舉投資印尼鎳加工業，使鎳礦蘊藏量豐富的蘇拉威西島成為中資大本營，除了位於中部的IMIP園區有青山集團注資之外，位於東南部的多家鎳精煉廠則是由江蘇德龍鎳業投資。
中國與印尼的鎳礦合作項目受到兩國官方高度重視，中國國家主席習近平2013年10月對印尼國是訪問期間，曾在雅加達共同見證印尼青山園區設立以及首個入園項目簽約。2015年5月底，印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾率領五位部長及省長、縣長專程視察園區。
然而，蘇拉威西島的中資鎳精煉廠近年工安問題頻傳，已引來勞工團體及非政府組織抗議。非政府組織Trend Asia統計，2015至2022年，印尼鎳礦產業工安意外一共造成53人死亡，其中包括40名印尼人及13名中國人。
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