【時報-台北電】美國投資人的樂觀情緒仍在延燒，美股維持強勢可望穩住台股的賣壓。倫元投顧指出，目前盤面人氣若回到電子，則鋼鐵、造紙、防疫、生技、散裝輪等傳產股就拉回，可知目前台股是現有資金輪流點火的結構。
倫元投顧分析，從大環境觀察，上周四美股的大漲源於美下修第三季GDP，市場聯想經濟轉弱則Fed可望加快降息腳步，不過，上周台股在美股不斷創新高下，卻無法進一步走高，說明市場有特定賣壓在調節，很多正規軍業績股股價緩緩向下走，這是中期買盤退出觀望的結果。
倫元投顧表示，本周起內資將完全主控盤面，中小型內資電子股、集團股、投信法人作帳股，將會是貫穿整個盤面的焦點，保留大部位現金，少量操作盤面強勢股即可。(編輯：李慧蘭)
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