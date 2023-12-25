【時報記者林資傑台北報導】金管會公布高資產客戶理財業務最新統計，截至2023年11月底，9家獲准開辦業務的銀行高資產客戶6836人、資產管理規模（AUM）8261億元，加計9家券商高資產客戶759人、資產管理規模1427億元，合計高資產客戶共7595人、資產管理規模達9688億元。

金管會2020年8月公布「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產逾億元的高資產客戶業務，迄今陸續核准11家銀行、8家券商開辦財管2.0業務。其中，元大銀及華銀甫於8月底及10月底取得核准，目前已有9家銀行開辦。

據銀行局統計，截至11月底，9家銀行審核通過億元以上的高資產客戶數合計達6836人，月增221人或3.34％、年增達3298人或93.22％，高資產客戶資產管理規模（AUM）達8261億元，月增206億元或2.56％、年增達3843億元或86.99％。

觀察9家銀行的高資產客戶AUM資產配組合比重，截至11月底為存款占51％、保險13％、基金12％、債券11％、境外結構性商品6％，均持平10月底狀況。

觀察9家銀行的高資產客戶AUM排名，截至11月底仍由中信銀達1717億元稱冠，兆豐銀及合庫分以1614億元、1432億元分居二、三名。以高資產客戶數來看，中信銀亦以1686人穩居冠軍，合庫以1259人居次，兆豐銀以1239人位居第三。

券商方面，據證期局統計，截至11月底，8家獲准開辦高資產業務的券商累計交易金額達1427億元，月增52億元或3.78％、年增達1048億元或近2.77倍。累計客戶數合計達759人，月增15人或2.02％、年增177人或30.41％。

觀察高資產業務累計金額及累計客戶數最高的券商，以永豐金證以605億元及329人雙雙稱冠，國泰證則以466億元及128人居次，排名均與前10月相同。不過，統一證以139億元擠下兆豐證登上第三名，但客戶數僅14人。

以業務項目觀察，截至11月底，券商高資產業務交易以複委託達1255億元、占比達88％最高，財管以140億元、占比10％居次，自營32億元、占比2％。證期局副局長高晶萍觀察，主因美國升息使境外債價格走低，對投資人吸引力提高，帶動複委託業務成長動能。