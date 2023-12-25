【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)響應金管會信託2.0第二階段計畫，配合「人才培育、宣導及產學合作」策略主軸，積極推動與大專院校產學合作，促進信託知識交流。透過專題講座課程及企業實習計畫，提升青年學子對信託的理解與應用知識，讓未來社會新鮮人養成並認知信託重要性。

為持續宣導信託觀念，彰銀攜手銘傳財金系開設信託專題講座，由彰銀信託團隊主講，以「信託業務發展與展望」為題，從介紹信託基本觀念與信託法規開始，建立學生對信託基礎概念的認知，並分享實務案例及多元的應用情境。

彰銀表示，課程分享包括安養信託如何滿足高齡者及身心障礙者安養需求、信託如何與保險金及不動產結合，及善用信託業務強化財產安全等，除提升學生對信託業務的瞭解，未來也能善用信託工具照顧自己及家人，安排人生各階段的信託需求。

彰銀有感於信託專業人才培訓不易，為使學生能深入瞭解信託業務，除舉辦信託專題講座外，另與臺北商業大學進行產學合作，開設「彰銀金融專班」微學分課程，整合各領域的專業知識，協助學生於進入職場前，接觸並瞭解台灣金融產業暨各項產品特色。

同時，彰銀在信託專題講座課程中，透過信託團隊實務經驗分享及分組討論報告，提高學生對信託業務的興趣，培育跨領域信託人才，並於學生完成課程後提供實習及就業機會，為信託業注入更多創新能量。

彰銀期許信託觀念能廣為民眾熟悉，以學校教育推廣為開端，讓年輕學子提早建立信託觀念並深化財金素養，使信託人才的培育在大專院校紮根茁壯。