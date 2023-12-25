【時報記者葉時安台北報導】針對總統候選人及多位縣市首長指控中央政府建設不均，且推出競選影片指涉前瞻建設經費8400億元「不知道花到哪裡去」，國發會上周日表示，國家重要建設不分政黨、不分縣市，前瞻基礎建設經費支持過去公共建設無法容納之八大建設，達到區域發展均衡，呼籲各界勿為了選舉考量、而使用選舉語言進行操作。
國發會強調，任何建設皆需經過正式可行性評估的程序，而要綜合規畫可以通過，還需要經過環境影響評估、都市計畫審查、用地取得等程序，各機關本應為國家預算支出盡審查之義務。縣市首長對於行政程序與各項建設的進度應當最為熟悉，但相關部分首長卻昧於實際情形，發布與事實顯不相符言論，而本會也開設網站、提供各界檢視前瞻相關計畫成效及經費運用情形，過往行政院與相關部會皆多次澄清，相關情形卻不見改善、令人不解。
國發會表示，歷年來國家發展委員會議召開時，地方政府出席皆表示願中央和地方齊心合作共好、共同推動建設，感謝中央合作，然而，為何到了選舉卻不是這樣的說法、頗有差距，顯然相關質疑係選舉語言、選舉考量，令人感到遺憾。
在蔡政府執政八年內，建設不分藍綠，光是在新北市的捷運建設，中央核定負擔的金額就超過748億元，包含萬大樹林線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、汐東捷運，新北市境內國道改善建設中央負擔高達104億元；已核定台中鐵道建設中央投入超過315億元、國道方面中央支持360億元；已核定雲林縣包含國道3號古坑交流道平面側車道工程，由中央全額15億元、補助生活圈道路系統建設42億元。在彰化縣部份，中央則支持50億元進行鐵路改建、全額負擔196億元進行快速道路改線、78億道路改善。
國發會表示，軌道建設部分，不但核定新北市侯市長所提「安坑輕軌綜合規畫」、台北市柯前市長所提「中和萬大線綜合規畫」及「南北環線綜合規畫」；台中市所提的藍線可行性評估；高雄市所提「黃線綜合規畫」、「岡山路竹線綜合規畫」等。前瞻基礎建設預算也已編列新北安坑輕軌、台北中和萬大線及南北環線、台中市綠線及藍線、高雄市黃線、岡山路竹等路線的建設經費。鐵路建設方面，除已編列桃園市、嘉義市、嘉義縣鐵路立體化的建設費用，另編列花東鐵路雙軌化及南迴鐵路潮州段電氣化的建設經費，及支持彰化到南投間的台鐵集集支線改善計畫。
此外，前瞻預算編列20億元，前後支持11個縣市、11條捷運系統規畫案，希望推動各縣市平衡區域發展、完備都市路網，包含基隆南港通勤軌道(基隆捷運)、桃園航空城捷運線(桃園捷運綠線)G01延伸至中壢火車站、新竹輕軌紅線、台中捷運藍線、台中捷運綠線延伸大坑及彰化、台南捷運第一期藍線及其延伸線、台南捷運綠線、台南捷運紅線、高雄捷運小港林園線延伸屏東等計畫；鐵路立體化規畫案包含大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、台南市鐵路立體化延伸至永康等計畫。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：