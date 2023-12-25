【時報記者葉時安台北報導】針對總統候選人及多位縣市首長指控中央政府建設不均，且推出競選影片指涉前瞻建設經費8400億元「不知道花到哪裡去」，國發會上周日表示，國家重要建設不分政黨、不分縣市，前瞻基礎建設經費支持過去公共建設無法容納之八大建設，達到區域發展均衡，呼籲各界勿為了選舉考量、而使用選舉語言進行操作。

國發會強調，任何建設皆需經過正式可行性評估的程序，而要綜合規畫可以通過，還需要經過環境影響評估、都市計畫審查、用地取得等程序，各機關本應為國家預算支出盡審查之義務。縣市首長對於行政程序與各項建設的進度應當最為熟悉，但相關部分首長卻昧於實際情形，發布與事實顯不相符言論，而本會也開設網站、提供各界檢視前瞻相關計畫成效及經費運用情形，過往行政院與相關部會皆多次澄清，相關情形卻不見改善、令人不解。

國發會表示，歷年來國家發展委員會議召開時，地方政府出席皆表示願中央和地方齊心合作共好、共同推動建設，感謝中央合作，然而，為何到了選舉卻不是這樣的說法、頗有差距，顯然相關質疑係選舉語言、選舉考量，令人感到遺憾。

在蔡政府執政八年內，建設不分藍綠，光是在新北市的捷運建設，中央核定負擔的金額就超過748億元，包含萬大樹林線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、汐東捷運，新北市境內國道改善建設中央負擔高達104億元；已核定台中鐵道建設中央投入超過315億元、國道方面中央支持360億元；已核定雲林縣包含國道3號古坑交流道平面側車道工程，由中央全額15億元、補助生活圈道路系統建設42億元。在彰化縣部份，中央則支持50億元進行鐵路改建、全額負擔196億元進行快速道路改線、78億道路改善。

國發會表示，軌道建設部分，不但核定新北市侯市長所提「安坑輕軌綜合規畫」、台北市柯前市長所提「中和萬大線綜合規畫」及「南北環線綜合規畫」；台中市所提的藍線可行性評估；高雄市所提「黃線綜合規畫」、「岡山路竹線綜合規畫」等。前瞻基礎建設預算也已編列新北安坑輕軌、台北中和萬大線及南北環線、台中市綠線及藍線、高雄市黃線、岡山路竹等路線的建設經費。鐵路建設方面，除已編列桃園市、嘉義市、嘉義縣鐵路立體化的建設費用，另編列花東鐵路雙軌化及南迴鐵路潮州段電氣化的建設經費，及支持彰化到南投間的台鐵集集支線改善計畫。

此外，前瞻預算編列20億元，前後支持11個縣市、11條捷運系統規畫案，希望推動各縣市平衡區域發展、完備都市路網，包含基隆南港通勤軌道(基隆捷運)、桃園航空城捷運線(桃園捷運綠線)G01延伸至中壢火車站、新竹輕軌紅線、台中捷運藍線、台中捷運綠線延伸大坑及彰化、台南捷運第一期藍線及其延伸線、台南捷運綠線、台南捷運紅線、高雄捷運小港林園線延伸屏東等計畫；鐵路立體化規畫案包含大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、台南市鐵路立體化延伸至永康等計畫。