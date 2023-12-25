【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心第10屆第31次董事、監察人聯席會議通過米斯特(2941)、安倉(5548)及諾貝兒(6844)股票上櫃申請案。
米斯特公司主要從事服飾、鞋類及周邊配件商品之設計及銷售，董事長為林瑞豪，推薦證券商係國泰綜合證券、富邦證券、永豐金證券及兆豐證券，申請時資本額1億3990萬元，米斯特公司112年前3季稅後淨利為4884萬3000元，每股盈餘為3.49元，累計前11月合併營收為6.74億元，年增51.03%。
安倉公司主係從事公共工程案件之承攬與營造，董事長為張欣夷，推薦證券商係福邦證券、富邦證券及華南永昌證券，申請時資本額3億6000萬元，安倉公司112年前3季稅後淨利為6328萬5000元，每股盈餘為1.78元，累計前11月合併營收為17.05億元，年增26.19%。
諾貝兒公司主要從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為張振興，推薦證券商係台新證券及國票證券，申請時資本額3億5042萬4000元(含私募普通股5000萬元)；諾貝兒公司112年前3季稅後淨利為1億6568萬4000元，每股盈餘為5.03元，累計前11月合併營收為33.04億元，年減14.12%。
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