【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下IC設計子公司能創半導體承襲集團3+3策略的電動車發展進度，建置車用功能安全設計量能，並通過德國驗證機構SGS-TUV SAAR稽核、取得ISO 26262車輛功能安全ASIL D設計流程驗證，展現IC設計流程已符合全球車用電子先進安全系統供應鏈要求。
鴻海集團6月成立能創半導體（PowerX Semiconductor），並斥資2.04億元承接鴻海及國巨合資的國創半導體旗下IC、功率元件、碳化矽（SiC）元件／模組部門，專注於類比／電源IC、功率元件與模組設計與開發，目前實收資本額2.54億元。
能創主要供應車用、資通訊、智慧城市、工控等客戶應用，執行長林志杰表示，此次通過的ISO 26262最高安全標準ASIL D流程驗證，展現公司可滿足車用模組及次系統客戶、整車廠等安全設計要求。
林志杰指出，能創未來將偕同鴻海及策略客戶，依所需的IC功能安全目標，進行符合ISO 26262嚴謹規範的IC功能安全設計流程，並提供系統客戶所需要的客戶功能安全分析報告、手冊及必要安全設計文件，以打造最完整且可靠的車用IC方案。
SGS集團台灣副總裁郭耀文表示，ISO 26262標準規範內容包括公司功能安全管理、概念設計、系統面、軟硬體面設計與驗證測試、製造、運行、維護及除役的整個生命周期，每一部份皆須符合功能安全要求條件，以達到現代化車用電子市場的嚴格需求。
郭耀文指出，能創發揮半導體相關產品設計實力及產品功能安全開發和管理能力，以符合功能安全最高等級ASIL D的產品開發流程體系，未來在車用領域將為客戶帶來安全且可靠的產品與解決方案。
能創表示，打造安全、可靠且完整的車用IC方案為公司願景與長期目標，藉由堅實的技術研發、聚焦長期策略的執行力，以及鴻海集團強大的資源支持，將致力供應全球車用客戶需求的車用IC，迎接電動車時代來臨。
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