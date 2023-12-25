【時報記者張漢綺台北報導】鴻碩(3092)努力轉型，新能源相關產品佈局可望逐步顯現，鴻碩總經理魯憶萱表示，明年新能源產品營收佔比將從今年的14%到15%提高至20%到25%，整體營收則有望較今年雙位數成長。

由於鴻碩連接線產品主要用於監視器、遊戲機，今年深受終端客戶庫存去化影響，前3季合併毛利率降至14.81%，年減2.67%，稅後虧損為6927萬元，每股淨損為0.67元，累計前11月合併營收為19.9億元，年減37.72%。

儘管今年營運表現平平，鴻碩對明年看法偏樂觀，魯憶萱表示，傳統連接線預期已經落底，明年一定會比較好，內部預期將有10%的成長。

在新能源部分，鴻碩產品為充電線、充電槍、充電樁、儲能櫃線材等，魯憶萱表示，公司新能源朝三方向佈局，包括：線材將擴大大電流的DC線、光伏線與儲能櫃線，並朝接線盒、儲能櫃等系統整合方向發展，雖然Tesla開放NACS陣營後，非原廠線材都得以使用，導致原廠隨車標配需求減少，相關線材年底前都在清理庫存，但推估到2030年，電動車滲透率34.7%，年銷售3300萬輛，且市場研究機構Bloomberg New Energy Finance發布的《2021 Global Energy Storage Outlook》報告指出，預估至2030年將增長至385 GW/1028 GWh，定置型儲能系統將呈現爆發性成長，可吸引2620億美元的投資，預期明年新能源營收占比將從今年14%到15%提高到20%到25%。

至於毛利率部分，魯憶萱表示，雖然新能源相關毛利率約10%到15%，但因單價高，對營收與固定成本攤銷仍有不小挹注。預期明年整體營收將有雙位數成長，毛利率不會更差。

就各廠區來看，鴻碩湖北廠稼動率約7成，越南廠則近乎滿載，公司亦配合客戶計畫，評估明年在美國設廠，在主要廠區都已建置完成下，鴻碩預估，明年資本支出將低於過去兩年。