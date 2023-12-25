【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.台股封關在即，Q1行情熱身。(工商時報)

2.海運通膨，一觸即發。(工商時報)

3.好野人瘋債，券商複委託噴13倍。(工商時報)

4.0056季調，12檔投信大加碼。(工商時報)

5.CES來了，IC設計廠迎春風。(工商時報)

6.感謝18年陪伴，信義誠品晚安聲中熄燈。(中國時報)

7.貨櫃海運報價，驚漲十倍。(經濟日報)

8.聯電12奈米，技轉英特爾。(經濟日報)

9.中國成熟製程低價競爭遭美盯上，台IC設計能減壓？(電子時報)

10.碳權抵CBAM碳稅？專家釋疑：不同牌桌的牌不能混用。(電子時報)

大陸頭條：

1.「碳」索新市場，長江經濟帶逐綠前行。(證券時報網)

2.本周A股解禁超900億元，三元前驅體龍頭壓力最大。(證券時報網)

3.晶片侵權，14人被抓！小米躺槍，緊急聲明！(證券時報網)

4.銀行保險各有所長，金融為壯大養老產業「添羽翼」。(證券時報網)

5.指數投資不斷升溫，ETF總規模突破兩萬億份。(經濟參考報)

6.上市船企陸續曬訂單，「新能源」船舶成發力重點。(經濟參考報)

國際頭條：

1.區域緊張局勢升高，伊朗海軍取得新巡弋飛彈。(路透社)

2.教宗在平安夜哀悼聖地戰爭。(路透社)

3.北京打破70年來寒冷氣候紀錄。(路透社)

4.對於世界大部分地區來說，通膨終於將在2024年回歸正常。(華爾街日報)

5.以色列軍方：加薩南部戰役可能需要數月時間(華爾街日報)

6.中國發布線上游戲新規草案，騰訊市值蒸發460億美元。(華爾街日報)

(編輯：李慧蘭)

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