【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2918.57億元。三大法人買超71.58億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超7萬193張，友達(2409)、陽明(2609)名列二、三名，分別買超4萬3544張及買超2萬7437張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為宏碁(2353)、台積電(2330)、萬海(2615)、長榮(2603)及中工(2515)。

●三大法人22日買超前十名：

1.群創(3481)收13.45元，漲0.45元或3.46%，三大法人買超7萬193張。

2.友達(2409)收17.00元，漲0.40元或2.41%，三大法人買超4萬3544張。

3.陽明(2609)收57.50元，漲2.10元或3.79%，三大法人買超2萬7437張。

4.長榮航(2618)收31.90元，漲0.75元或2.41%，三大法人買超2萬4772張。

5.華航(2610)收21.90元，漲0.65元或3.06%，三大法人買超2萬3042張。

6.宏碁(2353)收45.30元，漲0.65元或1.46%，三大法人買超1萬156張。

7.台積電(2330)收582.00元，漲5.00元或0.87%，三大法人買超8571張。

8.萬海(2615)收60.10元，漲0.50元或0.84%，三大法人買超8213張。

9.長榮(2603)收153.00元，漲1.00元或0.66%，三大法人買超7606張。

10.中工(2515)收13.65元，跌0.60元或4.21%，三大法人買超7183張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計買超10萬6463張，其中外資買超10萬6967張、投信賣超63張、自營商賣超440張；融資減1萬438張、融券增1437張，券資比1.92%。

2.友達(2409)三大法人累計買超4萬2708張，其中外資賣超8415張、投信買超4萬9499張、自營商買超1624張；融資減4941張、融券增605張，券資比2.95%。

3.陽明(2609)三大法人累計買超14萬42張，其中外資買超19萬2572張、投信賣超6萬3366張、自營商買超1萬836張；融資增1萬1295張、融券增9879張，券資比22.15%。(編輯：財經內容中心)

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