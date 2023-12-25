【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2918.57億元。三大法人買超71.58億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。

外資買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、1檔金融股及6檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超6萬8472張，友達(2409)、陽明(2609)名列二、三名，分別買超4萬1604張及買超2萬6069張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為永豐金(2890)、中鋼(2002)、台積電(2330)、萬海(2615)及中工(2515)。

●外資22日買超前十名：

1.群創(3481)收13.45元，漲0.45元或3.46%，外資買超6萬8472張。

2.友達(2409)收17.00元，漲0.40元或2.41%，外資買超4萬1604張。

3.陽明(2609)收57.50元，漲2.10元或3.79%，外資買超2萬6069張。

4.長榮航(2618)收31.90元，漲0.75元或2.41%，外資買超2萬3767張。

5.華航(2610)收21.90元，漲0.65元或3.06%，外資買超1萬9466張。

6.永豐金(2890)收19.30元，股價持平，外資買超1萬5886張。

7.中鋼(2002)收26.75元，漲0.15元或0.56%，外資買超1萬135張。

8.台積電(2330)收582.00元，漲5.00元或0.87%，外資買超9163張。

9.萬海(2615)收60.10元，漲0.50元或0.84%，外資買超8682張。

10.中工(2515)收13.65元，跌0.60元或4.21%，外資買超8189張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計買超10萬6463張，其中外資買超10萬6967張、投信賣超63張、自營商賣超440張；融資減1萬438張、融券增1437張，券資比1.92%。

2.友達(2409)三大法人累計買超4萬2708張，其中外資賣超8415張、投信買超4萬9499張、自營商買超1624張；融資減4941張、融券增605張，券資比2.95%。

3.陽明(2609)三大法人累計買超14萬42張，其中外資買超19萬2572張、投信賣超6萬3366張、自營商買超1萬836張；融資增1萬1295張、融券增9879張，券資比22.15%。(編輯：財經內容中心)

#外資買超 #買超 #群創 #友達 #陽明