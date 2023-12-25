【時報記者張漢綺台北報導】兆豐證券發行之「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數指數投資證券」(020041)(中文簡稱：兆豐半導體氣候N)將於112年12月25日上櫃掛牌。
櫃檯買賣中心表示，「兆豐半導體氣候N」不僅擁有目前投資市場熱切討論的氣候變遷議題，更是臺灣ETN市場第一檔追蹤氣候主題指數的ETN商品，對於關注上櫃半導體產業及指數化投資策略，同時重視公司因應氣候變遷之韌性的投資人，都可以考慮將此檔ETN可納入資產配置的參考標的。
「兆豐半導體氣候N」所追蹤的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，是由櫃買中心與FactSet合作編製，該指數係以表彰臺灣中小企業之「櫃買富櫃200指數」為篩選母體，也是我國第一檔以「半導體產業」及「淨零」為主題編製之指數，採用美國Entelligent公司的T-Risk資料庫，輔以財務指標、流動性、市值等要素，篩選出10檔在氣候指標表現突出的半導體類上櫃股票作為成分股，並以各成分股之流通量市值加權來計算指數，可表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司之含息綜合績效。
櫃買中心指出，「櫃買富櫃200指數」是為了讓投資人更能夠掌握櫃買市場的股票走勢，在108年3月所發布的指數，該指數不僅是觀察臺灣中小型股票的最佳指標，也可作為各式主題型指數之篩選母體，截至目前為止，已推出了6檔子指數。此外，臺灣期貨交易所也以「富櫃200指數」為標的推出了「富櫃200指數期貨」，可以做為投資人避險或進行策略交易的工具，投資人可以多加利用。
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