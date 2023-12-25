【時報-台北電】個股重大訊息：
1.鈺太（6679）：受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，滲透率持續提升。法人指出，AI NB將提升麥克風規格與單一裝置用量，訊噪比（SNR）將升級至67dB（分貝）以上，另外用量也將增加至3～4顆，有助於量、價全面帶動。另外，智慧型手機出貨量也將轉佳，帶動公司數位麥克風（D-mic）產品。
2.巨大（9921）：表示，庫存去化將盡，最慢明年下半年市場需求就有機會重返2018、2019年水準，對2024年產業景氣漸趨回溫持樂觀態度。日系外資大力點讚，將巨大列為最新「中小型股產業」報告中首選標的之一，並且給予「買進」評等，目標價260元。
3.聚鼎（6224）：強攻散熱商機，儘管美國子公司TCLAD處整合陣痛期，但是公司看好散熱應用將擴及照明、電源轉換、高效能運算（HPC）等三大類應用帶動散熱需求持續成長，激勵氣冷、水冷、散熱片等不同解熱方案，明年將合併散熱事業，擴大散熱產品的廣度，擬推出散熱材料新品。
4.州巧（3543）：舉行法說會，董事長李樹裔表示，疫情對營運影響大，今年由於內部精實，而且越南廠開始量產，前三季每股稅後純益0.88元，全年可望轉盈。展望2024年，由於醫療床和電動輪椅拓展歐洲市場有成，再加上光電產品需求回溫，營運成長動能看好。
5.普萊德（6263）：今年營運受基礎建設需求帶動，加上推動工業級網路設備出貨展現成果，在產品結構調整之後，不僅毛利率攀高，市場法人更預期，今年獲利可望創歷史新高，明年在歐美市場回溫下，全年營運持續正向。（編輯：邱致馨）
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