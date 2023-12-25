台股本周封關，搭配2024年大選倒數15個交易日，三大法人看好封關和首季行情；紅海危機急遽升溫，大陸海運隨行就市價一周翻倍漲，上海-歐洲線首當其衝；2024美國消費性電子展1/9登場，AI應用廣泛導入，台系IC設計廠添動能；元大高股息（0056）最新季度成份股調整從12月15日盤後生效；三大租稅抵減將於2024年落日，兩項抵減有機會爭取延期。以下為今(25)日財經懶人包：

▲台股封關在即 Q1行情熱身

2023年台股本周封關，搭配2024年大選倒數15個交易日，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清及國泰證期顧問處經理蔡明翰三大法人看好封關行情，並認為年底前市場氣氛偏向樂觀，本周指數可望高檔震盪，明年總統大選前直取「萬八」，首季有望挑戰18,619點史上新高。

▲海運通膨 一觸即發

海運通膨一觸即發，紅海危機急遽升溫，大陸海運隨行就市價一周翻倍漲，首當其衝的上海-歐洲線，40呎櫃平均運價攀升至大約5,000美元，較基本運價飆漲1.5倍，中東線20呎櫃運價周漲幅也達25.7％。

▲CES來了 IC設計廠迎春風

2024年科技年度盛會之一的美國消費性電子展（CES 2024）將於美西時間1月9日登場。有別於以往，今年CES展AI應用將廣泛導入，尤以高比例人機介面互動，更加貼近使用者習慣，以及提供AI更多運算資訊，帶動感測、觸控、微機電甚至通訊等晶片滲透率提升，台系供應鏈跨速布局，包括聯詠、聯發科、瑞昱、神盾、昇佳電子等深化各式消費性電子應用，為2024年復甦增添成長動能。

▲0056季調 12檔投信大加碼

總資產規模逼近2,500億元的元大高股息（0056）ETF，最新季度成份股調整從12月15日盤後生效，加計上周五個交易日為過渡調期，22日季度調整完畢。據統計，近日（15～22日）投信增加持股部位前12高的個股，各達1～6個百分點；另有10檔則遭到投信砍掉1～4個百分點。

▲三大租稅抵減 力拚屆滿延期

三大租稅抵減將於2024年落日，包括產創條例10之1、中小企業創新研發抵減及中小企業加薪抵減，屆時企業稅負恐將加重。不過，相關人士指出，財政部對產創10之1延長態度較保留，另外兩項抵減則有爭取的機會。