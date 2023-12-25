【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以31.203元兌一美元收市，升值7.9分，成交值為8.69億美元。
2.集中市場22日融資增為2453.69億元，融券減為357340張。
3.集中市場22日自營商賣超9.41億元，投信買超19.17億元，外資買超61.83億元。
4.2024年消費性電子產品需求穩健復甦，IC設計喜迎換機趨勢。微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，滲透率持續提升。法人指出，AI NB將提升麥克風規格與單一裝置用量，訊噪比（SNR）將升級至67dB（分貝）以上，另外用量也將增加至3～4顆，有助於量、價全面帶動。另外，智慧型手機出貨量也將轉佳，帶動鈺太數位麥克風（D-mic）產品。
5.自行車產業獎儘管今年飽受終端庫存調整影響，營運普遍衰退，不過成車大廠巨大（9921）表示，庫存去化將盡，最慢明年下半年市場需求就有機會重返2018、2019年水準，對2024年產業景氣漸趨回溫持樂觀態度。日系外資大力點讚，將巨大列為最新「中小型股產業」報告中首選標的之一，並且給予「買進」評等，目標價260元。
6.GAI（生成式人工智慧）以海量資料帶起高速傳輸需求，帶動高速傳輸介面晶片營運動能！AI PC在Intel及AMD新CPU平台上，將支援更高階USB4，台廠加速取得認證，祥碩（5269）於主控端及裝置端控制IC，已獲USB開發者論壇（USB-IF）認證；威鋒電子（6756）VL832近日也獲認證，為2024年成長添動能。
7.聚鼎（6224）強攻散熱商機，儘管美國子公司TCLAD處整合陣痛期，但是公司看好散熱應用將擴及照明、電源轉換、高效能運算（HPC）等三大類應用帶動散熱需求持續成長，激勵氣冷、水冷、散熱片等不同解熱方案，聚鼎明年將合併散熱事業，擴大散熱產品的廣度，擬推出散熱材料新品。
8.州巧（3543）舉行法說會，董事長李樹裔表示，疫情對營運影響大，今年由於內部精實，而且越南廠開始量產，前三季每股稅後純益0.88元，全年可望轉盈。展望2024年，由於醫療床和電動輪椅拓展歐洲市場有成，再加上光電產品需求回溫，營運成長動能看好。
9.搭上2020年房市大多頭列車、積極推出住宅案的建商，今年可望是豐收年，潤隆（1808）、皇普（2528）、愛山林（2540）、力麒（5512）、達麗（6177）等業者，邁向完工交屋和銷售入帳高峰，前11月營收同步創新高，法人樂觀全年業績將再創新猷。
10.鋼筋族群可望苦盡甘來。今年因營建業景氣不佳、需求不振，拖累鋼筋價格在第三季直直落，甚至跌到每噸1.8萬元低點，不過隨著廢鋼價格提漲、年底施工旺季到來，鋼筋價格也逐漸回穩，重回每噸1.9萬元，更近期更因鋼市景氣轉好，明年鋼筋價格具支撐，包括豐興（2015）、東鋼（2006）、海光（2038）、沛波（6248）等鋼筋廠都可望受惠。
11.證交所統計，2023年至12月22日止，共234個交易日，集中市場總成交值為65兆8,710.14億元，市場日均值為2,815億元，可望寫下歷年第二高；並帶動股票成交量週轉率突破100％，達100.54％。
12.歲末年終，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，總經理李愛玲日前喊話全年上櫃申請家數達成年初目標「有信心」，如今也確實傳出好消息。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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