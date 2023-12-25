【時報-台北電】國內消息：

1.2023年台股本周封關，搭配2024年大選倒數15個交易日，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清及國泰證期顧問處經理蔡明翰三大法人看好封關行情，並認為年底前市場氣氛偏向樂觀，本周指數可望高檔震盪，明年總統大選前直取「萬八」，首季有望挑戰18,619點史上新高。

2.海運通膨一觸即發，紅海危機急遽升溫，大陸海運隨行就市價一周翻倍漲，首當其衝的上海-歐洲線，40呎櫃平均運價攀升至大約5,000美元，較基本運價飆漲1.5倍，中東線20呎櫃運價周漲幅也達25.7％。

3.總資產規模逼近2,500億元的元大高股息（0056）ETF，最新季度成份股調整從12月15日盤後生效，加計上周五個交易日為過渡調期，22日季度調整完畢。據統計，近日（15～22日）投信增加持股部位前12高的個股，各達1～6個百分點；另有10檔則遭到投信砍掉1～4個百分點。

4.2024年科技年度盛會之一的美國消費性電子展（CES 2024）將於美西時間1月9日登場。有別於以往，今年CES展AI應用將廣泛導入，尤以高比例人機介面互動，更加貼近使用者習慣，以及提供AI更多運算資訊，帶動感測、觸控、微機電甚至通訊等晶片滲透率提升，台系供應鏈跨速布局，包括聯詠、聯發科、瑞昱、神盾、昇佳電子等深化各式消費性電子應用，為2024年復甦增添成長動能。

5.台塑四寶受制上半年石化需求低迷，前三季獲利依年終獎金公式推算，滑落4.5個月基準之下，僅符合3個月保障水準。第四季以巴衝突打亂需求復甦契機，台塑四寶營運再度承壓；以前11月營運狀態來看，不僅工會爭取3.5個月年終獎金目標確定無望，據悉爭取年終3.3個月機會也仍艱難。

6.三大租稅抵減將於2024年落日，包括產創條例10之1、中小企業創新研發抵減及中小企業加薪抵減，屆時企業稅負恐將加重。不過，相關人士指出，財政部對產創10之1延長態度較保留，另外兩項抵減則有爭取的機會。

7.當沖降稅將在2024年底落日，針對金融業、特別是券商要求該稅制「常態化」，財政部表示，當沖降稅對於活絡台股成交量確實有挹注效果，但對價格的穩定性也可能產生影響，必須權衡考量。

8.電信新三雄時代來臨，首波資費攻防戰開打！中華電信以「老客戶第二門號」，迎戰新台灣大「4G用多少付多少」0元月租，遠傳電信4G 499雙飽企業客戶專案亦悄悄登場。電信三雄聚焦衝刺「新用戶」門號數，也正式揭開合併後首波行動市占版圖爭霸戰。

9.泰博瞄準醫美保健商機，將設專櫃布局通路。泰博董事長陳朝旺表示，明年將推出智慧戒指生理監控系統、醫療美妝保健產品；近兩年主打的「晶珂」系列保養品，預計明年1月3日進駐微風南山設櫃，並積極布建通路，打造新一波業績成長動能。

10.連續血糖監測（CGM）大掀產業革命，預估明年起產值將超過傳統式血糖儀BGM下，吸引國際大廠爭相卡位，台廠也力拚加入國際賽局。已取得台灣TFDA上市許可的華廣積極尋求國際合作，五鼎接獲義大利代工訂單，泰博也有機會在明年底或後年初取證。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)