【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.印尼中資鎳加工廠 再傳爆炸。作為中國「一帶一路」沿線重要投資項目，印尼由中資支撐的蘇拉威西島（Sulawesi）鎳加工業近年工安意外頻傳，且事態日趨嚴重。繼江蘇德龍鎳業投資的印尼巨盾鎳業（GNI）今年9月發生廠房爆炸事件後，全球最大不鏽鋼生產企業、中國青山集團投資的鎳熔爐也傳出爆炸消息，且造成至少13死38傷。
2.貿易漸復甦 韓國明年出口估增1成。韓國官方數據顯示，受惠於晶片與汽車出口增長，今年12月前20天出口額年增13％，顯示出口成長動能持續到年底，增添市場對於2024年經濟前景的樂觀情緒。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）預估，隨著全球與亞洲貿易逐步復甦，韓國2024年出口可望年增近10％。
3.Hyperloop One倒閉 超級高鐵夢碎。美國超級高鐵新創公司Hyperloop One驚傳倒閉，知情人士透露，其已解雇大部分員工，並出售包括測試軌道和機器等剩餘資產，洛杉磯辦事處也關閉，負責資產出售的剩餘員工已被告知所有工作將在12月31日結束。
4.美光與福建晉華 達成全球和解。作為中美科技戰指標案例之一，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）先前努力修復與中國的關係。美光24日宣布與中國政府支持的競爭對手福建晉華集成電路，已就智財權盜竊訴訟案達成全球和解協定。
5.紅海衝擊 陸集運期調控今升級。紅海航道風險升溫、運價激增的背景下，上海國際能源交易中心為了防控風險、替市場投機情緒降溫，從12月25日起升級調控手段，將集運指數（歐線）部分期貨的交易手續費上調為成交金額的萬分之6，日內平倉交易手續費上調為萬分之12，以防堵市場炒作風氣。
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