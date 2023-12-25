【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲52.89點，為17,596.63點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為2888.52億元，5日均量為3225.94億元，10日均量為3383.52億元。
3.5日均線17600.83點，10日均線17566.9點，20日均線17458.17點。
4.5日RSI為57.04，10日RSI為61.91。
5.9日K值為62.53，9日D值為68.96。
6.20日乖離率為0.79。
7.元大投顧：本波多頭挾著資金行情效應，在12/15創下今年新高17743點。由於當天成交值4484億元，亦為本波最大量，美中不足的是指數就此開始回檔，現階段國際股市漲幅不小，獲利回吐賣壓極易出籠，選股儘量採低檔擇優布局明年較具展望公司。
8.倫元投顧：台股上周五收高，月線未破前仍會在高檔震盪，不過現在到選前指數不用期待上面還有多少高點，而且一旦跌破月線就準備進入漲多回檔整理，有機會回測季線17000上下。
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