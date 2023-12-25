【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231221)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

正新(2105) 和碩(4938) 可成(2474) 中信金(2891) 元大金(2885)

統一超(2912) 興富發(2542) 亞泥(1102) 神基(3005) 東元(1504)

中保科(9917) 聯強(2347) 遠東新(1402) 農林(2913) 威剛(3260)

東洋(4105) 臻鼎-KY(4958) 致伸(4915) 台通(8011) 海韻電(6203)

旺旺保(2816) 太景*-KY(4157) 大學光(3218) 艾訊(3088)

2.連續賣超四日的股票：

富邦金(2881) 國泰金(2882) 聯電(2303) 宜特(3289) 大江(8436)

高技(5439) 漢唐(2404) 創惟(6104) 開發金(2883) 兆豐金(2886)

遠東銀(2845) 康那香(9919) 大成(1210) 華新(1605) 東和鋼鐵(2006)

頎邦(6147) 台肥(1722) 中美晶(5483) 穩懋(3105) 華紙(1905)

環球晶(6488) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 東浦(3290) 瑞儀(6176)

先進光(3362) 台半(5425) 湧德(3689) 藥華藥(6446) 長榮鋼(2211)

3.連續賣超三日的股票：

中華電(2412) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 寶成(9904) 立端(6245)

聯詠(3034) 台新金(2887) 第一金(2892) 宏捷科(8086) 百和(9938)

榮運(2607) 國產(2504) 建國(5515) 全新(2455) 家登(3680)

瑞基(4171)

4.連續賣超二日的股票：

台灣大(3045) 遠百(2903) 工信(5521) 鈊象(3293) 堤維西(1522)

第一銅(2009) 振曜(6143) 合庫金(5880) 華南金(2880) 云辰(2390)

中興電(1513) 中華(2204) 矽格(6257) 中鼎(9933) 藍天(2362)

東陽(1319) 美時(1795) 中鴻(2014) 世紀鋼(9958) 士電(1503)

昆盈(2365) 冠德(2520) 智原(3035) 偉詮電(2436) 正文(4906)

啟碁(6285) 國統(8936) 合正(5381) 敬鵬(2355) 精星(8183)

耀勝(3207) 力特(3051) 廣運(6125) 千如(3236) 達爾膚(6523)

驊訊(6237) 宏泰(1612) 精剛(1584) 合機(1618) 新建(2516)

洋華(3622)

5.轉買為賣的股票：

台積電(2330) 鴻海(2317) 華碩(2357) 宏碁(2353) 台泥(1101)

漢翔(2634) 友達(2409) 統振(6170) 上詮(3363) 永捷(4714)

正德(2641) 大國鋼(8415) 上曜(1316) 富驊(5465) 福邦證(6026)

仁寶(2324) 金寶(2312) 精英(2331) 大同(2371) 旺宏(2337)

中石化(1314) 長榮(2603) 新興(2605) 萬海(2615) 華航(2610)

長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 京元電子(2449) 友訊(2332) 茂迪(6244)

元晶(6443) 台玻(1802) 矽統(2363) 明泰(3380) 合勤控(3704)

聯合(4129) 東隆興(4401) 訊舟(3047) 華東(8110) 美而快(5321)

宇環(3276) 育富(6194) 富喬(1815) 嘉聯益(6153) 建榮(5340)

正崴(2392) 良維(6290) 台達電(2308) 僑威(3078) 松上(6156)

福華(8085) 憶聲(3024) 光洋科(1785) 中環(2323) 廣明(6188)

雷科(6207) 元山(6275) 富旺(6219) 台康生技(6589) 旭品(3325)

智擎(4162) 智通(8932) 晟銘電(3013) 大宇資(6111) 富野(2736)

6.賣超前20名：

金融股：

元大金(2885) 兆豐金(2886) 中信金(2891)

電子股：

聯電(2303) 鴻海(2317) 友達(2409) 精英(2331) 仁寶(2324)

和碩(4938) 金寶(2312) 台積電(2330) 神基(3005) 智原(3035)

元晶(6443)

傳產股：

正新(2105) 華新(1605) 遠東新(1402) 大同(2371) 東元(1504)

寶成(9904)

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