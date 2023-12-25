【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231221)
1.外資連續買超五日以上的股票：
統一(1216) 新普(6121) 日月光投控(3711) 緯穎(6669) 彰銀(2801)
永豐金(2890) 京城銀(2809) 廣達(2382) 技嘉(2376) 力成(6239)
豐泰(9910) 大聯大(3702) 陽明(2609) 裕民(2606) 景碩(3189)
遠雄(5522) 力麒(5512) 永豐餘(1907) 台光電(2383) 文曄(3036)
南電(8046) 常珵(8097) 光寶科(2301) 長科*(6548) 天鈺(4961)
力積電(6770)
2.連續買超四日的股票：
亞電(4939) 新唐(4919) 欣銓(3264) 中磊(5388) 群電(6412)
智易(3596) 新日興(3376)
3.連續買超三日的股票：
中鋼(2002) 大成鋼(2027) 群光(2385) 精成科(6191) 金像電(2368)
佳總(5355) 欣興(3037) 康舒(6282) 一詮(2486) 中光電(5371)
九豪(6127) 佳邦(6284) 波若威(3163) 連展投控(3710)
4.連續買超二日的股票：
潤泰全(2915) 佳世達(2352) 群創(3481) 華星光(4979) 致新(8081)
宜鼎(5289) 新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 群益證(6005)
緯創(3231) 英業達(2356) 國喬(1312) 中纖(1718) 益航(2601)
中菲行(5609) 建大(2106) 中工(2515) 矽創(8016) 世界(5347)
鈺創(5351) 中裕(4147) 華宏(8240) 新門(5432) 元太(8069)
協禧(3071) 雙鴻(3324) 順達(3211) 合一(4743) 撼訊(6150)
新盛力(4931) 力智(6719)
5.轉賣為買的股票：
金居(8358) 光頡(3624) 神盾(6462) 新鉅科(3630) 新光金(2888)
三商壽(2867) 宏遠證(6015) 遠傳(4904) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
廣積(8050) 合晶(6182) 原相(3227) 智邦(2345) 晶豪科(3006)
南亞科(2408) 精材(3374) 新美齊(2442) 譜瑞-KY(4966) 至上(8112)
擎亞(8096) 台燿(6274) 旭軟(3390) 信音(6126) 信錦(1582)
旺矽(6223) 亞通(6179) 華容(5328) 萬潤(6187) 奇鋐(3017)
廣穎電通(4973) 聯上發(2537) 天宇(8171) 擎邦(6122) 定穎投控(3715)
台星科(3265) 前鼎(4908) 笙泉(3122) 旺玖(6233)
6.買超前20名：
金融股：
彰銀(2801) 永豐金(2890)
電子股：
群創(3481) 緯創(3231) 英業達(2356) 廣達(2382) 欣興(3037)
南亞科(2408) 大聯大(3702) 景碩(3189) 華邦電(2344) 技嘉(2376)
佳世達(2352) 力積電(6770)
傳產股：
陽明(2609) 中工(2515) 永豐餘(1907) 裕民(2606) 中鋼(2002)
麗清(3346)
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