【時報-台北電】證交所2023年12月22日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加3.48億元，成為2453.69億元，融券餘額較前一日減少6295張，成為357340張。(資料來源:證交所)

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